«العدل»: 10 دقائق لتوكيل المحامين عبر «بلوك تشين»

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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بات بمقدور المواطنين والمقيمين في الإمارات وحاملي الإقامة المتواجدين خارج الدولة، إتمام جميع الإجراءات المرتبطة بتعيين المحامين وتوكيلهم لرفع وإقامة الدعاوى الجزائية والمدنية وغيرها والدفاع عن موكلهم، خلال 10 دقائق فقط، ودون الحاجة إلى الذهاب لأحد مقار وزارة العدل أو المؤسسات المحلية المعنية، وذلك بعد أن أقرت الوزارة تطبيق تقنية «بلوك تشين» في معاملات توكيل المحامين.

وأشارت وزارة العدل إلى أنها عكفت خلال الفترة الماضية على إعداد وتنفيذ دراسات دقيقة وشاملة، تستهدف تطوير منظومة الخدمات العدلية والقانونية، والتي بينت وجود حاجة إلى إدخال وتطوير آلية جديدة تسهم في تسهيل خطوات إصدار الوكالات المختصة بتعيين وتوكيل المحامين، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وحصول المتعاملين على حقوقهم القانونية كافة.

تدقيق

وأوضحت أن تلك الدراسة نتج عنها الخروج بمشروع توكيل المحامين بتقنية «بلوك تشين» والذي تم إقراره بعد عمليات تدقيق ومتابعة مستمرة.

حيث يرتكز المشروع على استخدام مميزات تقنية «بلوك تشين» في إصدار وكالات تعيين المحامين في زمن لا يتجاوز الـ 10 دقائق، وبالتالي تمثيل المتعاملين في دعواهم وإجراءاتهم القضائية الأخرى مثل التنفيذ والحجز وغيرها في اليوم ذاته دون الحاجة إلى الانتظار إلى فترة تتراوح ما بين يومين إلى 5 أيام لإتمام جميع الإجراءات، كما كان في السابق.

وسواء أكان المواطن أم المقيم داخل الدولة أم خارجها بأي مكان في العالم، فإن عملية التقديم على الخدمة تتم عبر زيارة المتعامل إلى الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، ومن ثم تسجيل الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية، وذلك باستخدام «الهوية الرقمية» ومن ثم متابعة الخطوات التي تشمل اختيار اسم المحامي المتضمن في جدول المحامين المسجلين في قاعدة بيانات الخدمة، ومن ثم سداد الرسوم على أن يتم بعد ذلك إرسال المعاملة إلى التوقيع عبر الهوية الرقمية.

بعد ذلك يتلقى المتعامل رسالة تتضمن مستند الوكالة الرقمية الموثقة، كما وفرت الوزارة للمتعاملين بعد إنجازهم المعاملة خاصية إمكانية مشاركتها مع المحامين أو الجهات المختصة.

وتبلغ مدة الوكالة سنة واحدة من تاريخ دفع رسوم المعاملة، ولا يمكن التعديل بعد إرسال المعاملة إلى التوقيع.

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