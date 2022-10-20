حكومة الإمارات تتبنى التكنولوجيا لدعم الاقتصاد الرقمي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتبنى توظيف التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي ومختلف أدوات الرقمنة، في إيجاد أفضل الحلول للتحديات واستكشاف فرص جديدة تدعم الاقتصاد الرقمي وتسهم في بناء مستقبل أفضل.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية «البلوك تشين»، الذي عقد بحضور الشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة، والشيخ المهندس محمد بن حمد الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية في الفجيرة، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية.

والدكتور محمد العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والمهندس شريف سليم العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وحمد إبراهيم المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، وعبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وحنان أهلي رئيس المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، وحمد عبيد المنصوري المدير العام لهيئة دبي الرقمية.

كما شارك في الاجتماع ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومحمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، والدكتور محمد عبدالحميد العسكر مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية، وأحمد سعيد الصياح النعيمي مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة، وخالد الشامسي مدير عام دائرة الحكومة الذكية في أم القيوين، وعهود شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية.

تعزيز

وقال معالي عمر سلطان العلماء: إن اجتماع مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية بحث أهمية تعزيز فرص التعاون والشراكات وتبني الحلول القائمة على التكنولوجيا والرقمنة لتطوير مبادرات استباقية جديدة تسهم في تحقيق التفوق الرقمي والتقني لدولة الإمارات وتعزيز تنافسيتها وريادتها العالمية.

واستعرض أعضاء المجلس أهم إنجازات اللجان الـ12 الفرعية، المتمثلة في إنجاز العمل على 14 مبادرة رقمية ومستجدات المبادرات الأخرى التي تم اعتمادها ضمن المرحلة الثانية من استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي تركز على تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية بشكل أوسع لتشمل الحكومة الاتحادية والمحلية.

وزيادة التنافسية الخلاقة بين الجهات واعتماد الذكاء الاصطناعي أسلوب عمل وأداة أساسية في إنجاز التعاملات الرقمية باستخدام تقنيات حديثة ومتطورة في قطاعات الصحة، والطاقة والموارد الطبيعية، والبلوك تشين، والصناعة، والمواصلات والخدمات اللوجستية، والسياحة، والخدمات الحكومية.

وتشمل أهداف المرحلة الثانية التي يركز عليها مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية «البلوك تشين» تعزيز تنافسية دولة الإمارات في القطاعات ذات الأولوية، وتطوير منظومة خصبة للذكاء الاصطناعي، واعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، وتأسيس بيئة تشريعية وتنظيمية فاعلة.

دليل

واستعرضت لجنة تنظيم مشتريات الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية سير العمل على دليل مشتريات الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، الذي يهدف إلى تزويد الجهات الحكومية بأهم معايير وأسس تقييم أنظمة وحلول الذكاء الاصطناعي، ما يسهم في خلق بيئة تنافسية بين موردي ومطوري حلول الذكاء الاصطناعي ورفع الجودة وتخفيض قيمة العقود الحكومية.

وناقشت لجنة سياسة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ريادة الدولة واستباقيتها في تطوير دليل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي منذ تبنيه في عام 2017 في إمارة دبي ليتوسع اليوم ليشمل الجهات الاتحادية في الدولة، والذي يهدف إلى تطوير مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لدعم تبني الذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات في الصناعات الرئيسية وفي نطاقات أوسع، وضمان المتابعة والمساءلة والشفافية والشرح في أنظمة الذكاء الاصطناعي، ما يعزز التطور المستدام وتطبيق سياسات الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر في الدولة.

واستعرضت لجنة مشاركة البيانات الخاصة بتدريب تقنيات الذكاء الاصطناعي سير العمل على مبادرتي جمع البيانات الخام من القطاعين الحكومي والخاص لخدمة تدريب تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير منصة مستودع البيانات الخاصة بتدريب تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يوفر البيانات الأساسية لتطوير سيناريوهات دقيقة ورؤى عميقة ومستقبلية ويعزز الاستفادة من التقنيات الرقمية.

كما استعرضت لجنة المنظومة التعليمية المعززة بالذكاء الاصطناعي سير العمل على مبادرة اكتشاف الطلبة الواعدين في مجال الذكاء الاصطناعي لبناء قدراتهم الرقمية والعمل على منصات تعليمية داعمة للتعليم الفردي المعزز بالذكاء الاصطناعي وصياغة مناهج تعليمية تعمل على بناء المعارف وتطوير المبادرات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف بناء القدرات الوطنية الواعدة في هذا المجال المستقبلي وتعزيز المنظومة التعليمية الوطنية.

يذكر أنه تمت إعادة تشكيل مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية عام 2021، بعد إطلاقه في 26 فبراير 2018، وتحديد مدة عمله لثلاث سنوات، بهدف تعزيز جهود تبني واستمرارية مبادرات الذكاء الاصطناعي وتطوير التعاملات الرقمية وقيادة القطاع بطرق جديدة.

100

ناقشت لجنة قطاع الصناعة مبادرة تدريب أكثر من 100 من قادة القطاع الصناعي ضمن البرامج التدريبية بالشراكة مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومركز «إدج» للتعلم والابتكار في خطوة استثنائية لتوسيع مدارك قادة وصناع قرار القطاع الصناعي في مجالات الذكاء الاصطناعي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز