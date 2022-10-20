2105 طلبات مشاركة في «إعداد» للمقبلين على الزواج

المصدر: دبي - نورا الأمير

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بلغ عدد طلبات المشاركة في برنامج «إعداد» الموجه للشباب المواطنين المقبلين على الزواج 2105، وفقاً للإحصاءات المدرجة على الموقع الرسمي لوزارة تنمية المجتمع، و3632 طلباً تم تلقيها العام الماضي، ويعد الحضور إلزامياً لمستحقي المنحة المالية للزواج (الزوج والزوجة).

وتنفذ الوزارة بشكل سنوي برنامج «إعداد» الموجه للشباب المواطنين، والذي تقوم على تنفيذه إدارة منح الزواج في إطار البرامج وخدمات التوعية والتأهيل التي تتبناها الوزارة لتعزيز وتحفيز بناء أسر مستقرة ومتماسكة.

ويشمل برنامج محاضرات «إعداد» 5 محاور أساسية وثابتة في جميع الدورات وهي: العلاقات الأسرية، التوافق في الحياة الزوجية، التخطيط المالي، وشراكة الزوجين في تربية الأبناء وتعزيز المواطنة، التحديات الأسرية، يتم تنفيذها وفق خطة سنوية معتمدة تشمل جميع إمارات الدولة في فترات صباحية ومسائية خلال أيام الأسبوع، وتتضمن مجالات الإعداد الجوانب الدينية والنفسية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية. وحددت الوزارة 5 خطوات للمشاركة تتضمن تقديم الطلب عن طريق الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي، وإنشاء ملف شخصي للاستفادة من الخدمة من خلال التسجيل عبر رابط الموقع الرسمي والضغط على «طلب المشاركة في برنامج – إعداد»، ثم بدء الخدمة، مع ضرورة ملء الحقول الإلزامية..

ويهدف برنامج «إعداد» إلى زيادة الوعي بمفهوم الزواج وتطوير سلوك المقبلين على الزواج لتجاوز بعض التحديات وتعزيز أنماط الحياة الإيجابية لضمان تكوين أسر مستقرة ومتماسكة مؤهلة لإعداد أجيال قادمة واعية، إضافة إلى دعم وتعزيز ثقة الشباب بالزواج.

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