7 خاصيات حديثة و70 خدمة ضمن النسخة الجديدة لتطبيق شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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كشفت القيادة العامة لشرطة دبي خلال مؤتمر صحافي في مركز الابتكار بمقر القيادة، عن تفاصيل محتويات وخصائص النسخة الجديدة من تطبيقها الذكي المتوفر على أنظمة هواتف أيفون IOS و«أندرويد» وهاواوي، مشيرة إلى أن النسخة الجديدة أضيف إليها 7 خاصيات و70 خدمة ستسهم في تحسين تجربة المتعامل، وتسهل حصوله على الخدمات بطريقة ذكية، وبكل سهولة ويسر، ودون الحاجة إلى مراجعة مراكز الشرطة أو مراكز إسعاد المتعاملين.

وعقد المؤتمر، بحضور اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، والمقدم علي عبدالله القصيب النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في مركز شرطة الموانئ.

والمقدم علي محمد عبدالقادر أهلي، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة بالوكالة في الإدارة العامة للعمليات، والمقدم علي المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وحصة البلوشي مدير إدارة التطبيقات الذكية في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، وعدد من الضباط والموظفين والصحافيين.

وأكد اللواء خالد ناصر الرزوقي، أن النسخة الجديدة المحدثة من التطبيق تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بالعمل الدائم على تحسين تجربة المتعامل في الحصول على أفضل وأجود الخدمات بسهولة ويسر استناداً إلى أحدث المعايير العالمية في تصميم ولغات البرمجيات المعتمدة في تطوير التطبيقات الذكية.

وأشار اللواء الرزوقي إلى أن النسخة الجديدة من التطبيق تواكب الخطة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، وتتماشى مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتوجهات حكومة دبي الذكية ومبادرات مدينة دبي الأذكى عالمياً، وتواكب التطورات التي تشهدها إمارة دبي في تقديم خدمات فريدة من نوعها تهدف إلى إسعاد الجمهور وتحقيق الأمن والأمان لهم.

وأضاف أن شرطة دبي تولي كافة محتويات وخصائص وميزات التطبيق بالغ الاهتمام من خلال التحديثات التي يجريها خبراء الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في إطار الحرص الدائم على تحقيق الريادة، خصوصاً وأن تطبيق شرطة دبي حصل على 6 جوائز على التوالي كأفضل خدمة حكومية على الهاتف الذكي في القمة الحكومية، والمركز الأول في جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية.

لغات

ولفت اللواء الرزوقي إلى أن التطبيق يحتوي على باقة متميزة من الخدمات تشمل 70 خدمة طُورت باستخدام أحدث لغات تقنيات البرمجة الهاتفية والذكاء الاصطناعي بينها 28 خدمة رئيسية و42 خدمة فرعية أو خدمة مصنفة كذات قيمة مضافة في مجال الخدمات المرورية والجنائية والتصاريح والشهادات، مبيناً أن النسخة الجديدة من التطبيق تخدم المتعاملين بـ 7 لغات معتمدة هي: (العربية، الإنجليزية، الروسية، الألمانية، الصينية، الفرنسية، الإسبانية).

وأوضح اللواء الرزوقي أن عدد الأشخاص الذين قاموا بتحميل تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية بلغ 4 ملايين و38 ألف متعامل، وذلك عبر أنظمة أيفون وأندرويد وهواوي، مشيراً إلى أن عدد المعاملات التي نفذها مستخدمو التطبيق خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ 2 مليون و171 ألفاً و432 معاملة.

ولفت اللواء الرزوقي إلى أن الإقبال الكبير على تحميل تطبيق شرطة دبي وتنفيذ المعاملات عبره من قبل المتعاملين يعزز الحرص الدائم من قبل القيادة العامة لشرطة دبي على أن تكون سباقة دائماً في تطبيق أحدث التكنولوجيا والخاصيات والخدمات التي تسهل رحلة متعاملها في تنفيذ معاملاته بسهولة ويسر.

ميزات

وحول الخاصيات الجديدة، أوضحت حصة البلوشي مدير إدارة التطبيقات الذكية، أن النسخة الجديدة للتطبيق تحتوي على 7 خصائص وميزات جديدة من بينها تسجيل الدخول باستخدام بصمة الوجه (Face Recognition)، إلى جانب «لوحة البيانات» التي تحتوي على تفاصيل البيانات الشخصية، والبطاقات الإلكترونية، وجميع المعاملات المقدمة للمتعامل، بالإضافة إلى رسومات بيانية توضح نسبة استخدام الخدمات، والمخالفات المرورية المسجلة على الملف المروري.

وأضافت أن النسخة الجديدة من التطبيق تضم أيضاً خاصية «الكشف عن الحوادث البليغة»، والتي لديها قدرة على إرسال طلب استغاثة (SOS) بشكل آلي دون أي تدخل بشري في حال تعرض المركبة إلى حادث مروري بليغ ما يسهم في عملية الإنقاذ وسرعة وصول سيارات الإسعاف إلى المكان.

وبينت أن التطبيق يتضمن أيضاً خاصية «إشعارات الحوادث الذكية»، بحيث يُرسل التطبيق تنبيهات صوتية عن وجود حادث في الطريق نفسه عبر الربط مع غرفة العمليات، وبرمجة خوارزميات خاصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وخاصية تحديد المواقع، كما تتوفر خاصية «الطرق المفضلة»، والتي تتيح للمتعامل تحديد الطرق المفضلة لديه، ليقوم التطبيق بتنبيهه إن وجدت حوادث على تلك الطرق أم لا.

دعم

وأوضحت البلوشي أن النسخة الجديدة من التطبيق تدعم المرأة والطفل وأصحاب الهمم من المكفوفين، حيث تحتوي على خاصية «حماية المرأة والطفل»، والتي تسعى شرطة دبي من خلالها إلى تقديم الدعم لجميع الفئات المستضعفة، لذلك تم تطويرها لتمكين النساء والأطفال من طلب الاستغاثة في الحالات الطارئة، وفي أي وقت وأي مكان.

وأضافت أن التطبيق يوفر خاصية للمكفوفين تمكنهم من طلب استغاثة أو تقديم شكوى واقتراح، بالإضافة إلى توفير الكاميرا الذكية لهم والتي تقوم بمعالجة الصور وإخبار المكفوف بما تم التقاطه صوتياً.

عين الشرطة

وخلال المؤتمر الصحافي، عرضت الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي عدداً من الخدمات المهمة التي تخدم فئات المجتمع ومنها خدمة «عين الشرطة» الهادفة إلى مساهمة أفراد المجتمع في حفظ الأمن والحد من الجريمة، والإبلاغ عن التجاوزات غير القانونية.

وبين سامر الخاجة، مدير برامج في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، أن أفراد المجتمع قدموا منذ العام 2020 عبر خدمة «عين الشرطة» 4963 بلاغاً متنوعاً، موضحاً أن خدمة «عين الشرطة» هي خدمة تفاعلية تمكن الجمهور من التواصل مع شرطة دبي للإبلاغ عن أية تجاوزات، مشاحنات، سلوك غير اجتماعي، تصرفات من شأنها التسبب في صدام مع الآخرين، تعاطي أو بيع المخدرات، أو أي تصرف من شأنه أن يضع مرتكبيه تحت طائلة القانون.

أبحر بأمان

كما قدم الخاجة شرحاً حول خدمة «أبحر بأمان» تمكن مرتادي البحر من تسجيل خطط رحلاتهم ومواقعهم المتوقعة خلال كل رحلة، وتوفر آلية سهلة وموثوقة للاتصال أو طلب الاستغاثة من القيادة العامة لشرطة دبي، لتقوم الشرطة بعد ذلك بتحديد موقع المستخدم ثم تقديم الخدمة اللازمة له.

وأكد أن عدد أصحاب وقائدي الوسائل البحرية المسجلين في خدمة «أبحر بأمان» بلغ 5095 مسجلاً، مشيراً إلى أن الخدمة تسهم في تقديم خدمات نوعية لمالكي وقائدي الوسائل البحرية بما يعزز من جعل رحلتهم البحرية آمنة، ومتصلة بشكل مباشر مع شرطة دبي في حال وجود حالة طارئة.

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