تعاون لتوريد الأعلاف بين «الظاهرة القابضة» و«أراسكو»

المصدر: الرياض - وام

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كشفت كل من شركة الظاهرة القابضة إحدى أبرز الشركات الإماراتية العاملة في المجال الزراعي وشركة أراسكو وهي أكبر منتج للأعلاف الحيوانية في السعودية عن إبرام عقد توريد أعلاف حيوانية لكمية إجمالية تصل إلى 180 ألف طن من أعلاف وافي يتم توريدها من خلال شركة الظاهرة للسوق الإماراتي.

يأتي هذا العقد ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين والقائمة منذ سنوات حيث تقوم الشركتان بالتوريد التبادلي بينهما لكميات تصل إلى 500 ألف طن سنوياً من الخامات العلفية والأعلاف المركبة حيث تعد الظاهرة من أكبر الموردين للمواد الأولية لاراسكو.

وقع عقد التوريد جانلوكا فابري الرئيس التنفيذي لشركة الظاهرة بالإنابة وناصر بن عبدالعزيز أبانمي الرئيس التنفيذي لشركة اراسكو على هامش فعاليات المعرض السعودي الزراعي المقام في الرياض.

وتعمل الشركتان على تعزيز التكامل القائم بينهما والعمل الدائم على طرح المزيد من المنتجات والأعلاف وتأمين ودعم استقرار التوريد في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

ارتكاز

وقال خديم عبدالله الدرعي الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة الظاهرة: يشكل عقد التوريد ارتكازاً مهماً لتعزيز العمل المشترك بين الشركتين لتقديم أفضل المنتجات لزبائن الشركة في كلا الدولتين حيث تعمل الظاهرة على تزويد اراسكو بالخامات العلفية من مشاريعها الزراعية حول العالم وتعمل اراسكو على تزويد الظاهرة باحتياجاتها من الأعلاف المركبة وأعلاف الدواجن وغيرها من الأعلاف المصنعة للسوق الإماراتي.

وأضاف: تعمل الشركتان على مضاعفة الكميات خلال السنوات القادمة حيث تقوم «الظاهرة» سنوياً ببيع أراسكو 500 ألف طن من الأعلاف وتشتري 180 ألف علف مركز.. مؤكداً أن تلك الجهود تأتي لتلبي احتياجات المستهلكين وتطلعاتهم في الوقت ذاته للحصول على أفضل المنتجات وستكون بمثابة الهدف الأساسي من وراء هذه الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين اثنتين من المؤسسات الرائدة.

من جانبه قال محمد بن عبدالله الخريف رئيس مجلس إدارة شركة أراسكو: سعداء لارتباطنا بهذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة الظاهرة باعتبار أننا أكبر منتج للأعلاف المركبة في السعودية ونحن ندرك أهمية توفير المواد الأولية والخامات العلفية من مشاريع الظاهرة الزراعية حول العالم.

وأضاف: يأتي تعاوننا مع أحد الرواد البارزين في هذا المجال مثل «الظاهرة» ليساعدنا على الوفاء بالتزامنا بتقديم أفضل المنتجات وسنستمر قدماً بتوريد المزيد من أعلاف وافي لشركة الظاهرة خلال الأعوام القادمة.

يذكر أن شركة «الظاهرة»، التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها تتخصص بزراعة وإنتاج وبيع الأعلاف والمحاصيل الزراعية وإدارة سلسلة الإمداد بكافة مراحلها. وتتواجد «الظاهرة» في أكثر من 20 دولة وتلبي منتجاتها احتياجات أكثر من 45 سوقاً حول العالم، كما يعمل بالشركة خمسة آلاف موظف.

وتدير «الظاهرة» أراضي زراعية مروية تمتد على مساحة 350 ألف فدان في مناطق مختلفة من جميع أنحاء العالم، والتي تطل على أنهار متنوعة، مثل الدانوب وكولورادو والنيل، حيث تعتمد أحدث تقنيات وآلات الري والزراعة.

وعلى مدار السنوات الماضية تمكنت الشركة من القيام باستثمارات بارزة في المجال اللوجستي بهدف ضمان امتلاك شبكة قوية من وسائل النقل البرية وعمليات الشحن البحري للبضائع.

15 مصنعاً

كما تمتلك «الظاهرة» وتدير 15 مصنعاً ومنشأة مزوّدة بأحدث معدات معالجة وتعبئة الأعلاف والتي تساهم من خلالها في تلبية احتياجات شركات منتجات الألبان وشركات تربية الماشية.

وتقوم الشركة بتشغيل ثلاثة مصانع لضرب الأرز بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف طن من الأرز سنوياً في كلا من الهند وباكستان والإمارات وتحديداً في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد».

وتمتلك «الظاهرة» حصصاً في ثلاثة مصانع لطحن الدقيق والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 500 ألف طن في كلٍ من اليونان وبلغاريا بالإضافة إلى معصره لإنتاج زيت الزيتون بطاقة إنتاجية 10 آلاف طن سنوياً في المغرب ومزارع ألبان في صربيا والإمارات بعدد 20 ألف رأس من الأبقار بطاقه إنتاجية 80 مليون لتر من الحليب سنوياً.

من جهتها تعمل شركة أراسكو الخاصة في مجال إمداد الغذاء وتنتج وتمكن الآخرين من إنتاج غذاء مستدام عالي الجودة.

وهي كذلك شركة استراتيجية تابعة للشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) تنشط في مجال توفير الأمن الغذائي في الشرق الأوسط وتفخر بابتكار أعلاف وافي قليلة الاستهلاك للمياه.

واستثمرت الشركة في الـ30 عاماً لتصبح أفضل شركات مناولة الحبوب وتغذية المواشي في المنطقة وتعمل من دون توقف على تزويد السوق بمنتجات آمنة وعالية الجودة ومتوافقة مع أعلى المعايير العالمية.

وتصنف أراسكو ضمن أكبر 100 شركة في المملكة العربية السعودية وهي واحدة من كبرى شركات الأغذية الوطنية على مستوى منطقة الخليج العربي.

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