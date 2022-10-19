منصور بن زايد يلتقي رئيس وزراء كازاخستان

المصدر: وام

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التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اليوم في كازاخستان، عليخان سمايلوف، رئيس وزراء جمهورية كازاخستان الصديقة.

ونقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، وتمنيات سموه لكازاخستان قيادةً وشعباً بمزيدٍ من التقدم والازدهار.

وتناول اللقاء مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكازاخستان، وسبل تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين، كما تطرق الجانبان خلال اللقاء إلى القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، والدكتور محمد سعيد العريقي، سفير دولة الإمارات لدى كازاخستان.

ومن الجانب الكازاخي أرجان كازيخان نائب رئيس ديوان الرئاسة، مبعوث خاص لرئيس كازاخستان للتعاون الدولي، وكايربيك اسكيمبايف وزير الصناعة وتطوير البنية التحتية.

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قد وصل، اليوم، إلى جمهورية كازاخستان، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء الكازاخي علي خان سمايلوف.

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