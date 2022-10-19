«تعاونية الاتحاد» تنال علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات

المصدر: دبي - البيان

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حصلت تعاونية الاتحاد على شهادة علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات 2022، للعام العاشر على التوالي، وذلك تقديراً لجهودها المتميزة والملموسة في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والتزامها بتطوير ممارساتها المسؤولة، ولدورها في دعم القطاعات الحيوية من خلال المشاركة وتنظيم المبادرات والأنشطة المجتمعية والبيئية.

وأكدت تعاونية الاتحاد أنها تؤمن بأن المساهمة المجتمعية تحقق طموحات الدولة ورؤية قيادتها، وتجسد واقعاً ملموساً لحصد ثقة محلية عالية، مشيرة إلى أن لها بصمات واضحة من خلال مساهمتها المجتمعية منذ نشأتها، حيث قامت بدعم قطاعات اجتماعية وتعليمية وصحية وأمنية واقتصادية وخيرية ورياضية ومشاريع مخصصة للشباب.

أولويات

وأوضحت التعاونية أن المساهمة المجتمعية تعتبر من ضمن الأولويات التي توليها اهتماماً كبيراً، لما لها من أثر كبير وإيجابي على أفراد المجتمع، حيث يعتبر منحها علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، للعام العاشر على التوالي، دليلاً واضحاً يدل على مدى حرصها على المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم الفئات والمؤسسات المجتمعية لتحقيق نتائج من شأنها خدمة تطلعات القيادة الرشيدة.

وتجدر الإشارة إلى أن علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات تعتبر أداة تشخيصية وتطويرية للشركات لتطبيق أفضل ممارسات الأعمال المسؤولة، حيث تتيح لها العلامة اكتشاف نقاط الضعف والقوة في توجهاتها العملية لإدارة تأثيرات نشاطها التجاري على البيئة والمجتمع، كما يمكن الاستفادة من العلامة في إجراء مراجعة داخلية للسياسات الاجتماعية المسؤولة المطبقة في الشركة، وتقييم الأداء وتطويره في كافة النواحي.

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