لجنة في «الوطني» تواصل مناقشة سياسة استدامة خدمات الكهرباء والماء

المصدر: أبوظبي - البيان

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واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقد أمس في مقر الأمانة العامة بدبي برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء، بحضور ممثلي شركة أبوظبي لطاقة المستقبل - مصدر.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: عفراء بخيت العليلي مقررة اللجنة، وجميلة أحمد المهيري، ومحمد عيسى الكشف، ومريم ماجد بن ثنية، ويوسف عبد الله البطران أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وناقشت اللجنة مخرجات الحلقة نقاشية التي عقدتها حول موضوع سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء، وما تضمنته من مقترحات وملاحظات المشاركين ليتم تضمينها في تقرير اللجنة النهائي.

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