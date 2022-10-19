شرطة دبي تدعو السائقين إلى توخي الحيطة والحذر خلال الضباب

المصدر: ​وام

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دعت شرطة دبي السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وتخفيض السرعات أثناء القيادة خلال تشكل الضباب، مشيرة إلى أن الضباب الكثيف يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية على الطرق مما قد يتسبب في وقوع حوادث السير بين العشرات من المركبات التي تُخلف ورائها خسائر بشرية ومادية، في حال لم يلتزم السائقين بالنصائح والارشادات التي تطلقها الجهات المعنية في الدولة.

وقال اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي إنه يتوجب على السائق التأكد من حالة الطقس خاصة في هذه الأشهر من السنة التي يتشكل فيها الضباب، وذلك من خلال الاطلاع على وسائل الإعلام المُعتمدة والجهات المختصة في الدولة لتفادي الحوادث المرورية الخطرة.

وشدد اللواء سيف المزروعي، على خطورة حوادث الضباب لما تسببه من وفيات وإصابات وخسائر مادية، حيث تكون في مجملها حوادث اصطدام بسبب عدم ترك المسافة الكافية بين المركبات، وعدم الالتزام بخفض السرعات أو حتى التوقف إلى جانب الطريق عند انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى ضرورة اتباع إجراءات السلامة أثناء القيادة في الضباب والتي تتمثل في خفض السرعة، وترك المسافة الكافية بين المركبات عن المسافة الاعتيادية، وكذلك استخدام جميع المركبات للأنوار في ساعات الصباح الباكر، وتجنب محاولة تجاوز المركبات الأخرى، وتغيير المسارات إلا في حالة الضرورة مع الالتزام بالإشارات الدالة للانعطاف، وعدم استخدام الأضواء العالية التي تعيق الرؤية للسائقين الآخرين، وعدم استخدام الإشارات الأربعة أثناء القيادة، بالإضافة إلى عدم الانشغال بغير الطريق، وتجنب الوقوف وسط الطريق في حال التعرض لحادث بسيط، وكذلك الخروج إلى العمل بوقت كاف تفادياً للتوتر الذي يصيب السائقين في حالة التأخير أو وجود الازدحامات المرورية.

ولفت مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي إلى أن الدوريات المرورية ستكثف من تواجدها خلال هذه الأوقات في الشوارع الخارجية لغرض التنبيه على السائقين بتخفيف السرعات، وكذلك القيام بعملية مسح على طول امتداد تلك الشوارع لمنع وقوف المركبات على كتف الطريق والعمل على إبعادها إلى خارج حرمه الطريق بعيداً عن مسار السيارات لمنع تعرضها للحوادث، منوهاً إلى كثرة الحوادث التي تقع نتيجة توقف المركبات على جانبي الطريق. كما ستقوم الدوريات المرورية بالإشراف على تحويل حركة الشاحنات إلى الاستراحات المخصصة لها، ومنعها من السير خلال أوقات الضباب لتلافي المخاطر التي قد تسببها نتيجة القيادة ببطء.

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