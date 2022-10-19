أبوظبي تفوز باستضافة المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2024

المصدر: سيدني - وام

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فازت أبوظبي باستضافة المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2024، وهو مؤتمر دولي تنظمه الجمعية العالمية لتحلية المياه، ويعد الأكبر في العالم، ويحظى بمشاركة قادة قطاعي المياه والتحلية، وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين.

وسيجتمع المشاركون في أبوظبي في 2024، لصياغة مستقبل قطاع المياه على مستوى العالم، وذلك في إنجاز عالمي جديد يضاف إلى سجل الإنجازات الوطنية، بما يعزز مكانة أبوظبي الرائدة مركزاً عالمياً لاستضافة كبرى الفعاليات في مختلف المجالات.

شارة الفوز

وتسلم المهندس أحمد محمد الرميثي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي شارة الفوز باستضافة المؤتمر، خلال فعاليات النسخة الحالية من المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2022، والتي أقيمت في مدينة سيدني الأسترالية، وكان وفد الدائرة قد شارك في وقت سابق في حفل تسليم الراية، والذي أقيم بحضور عبدالله السبوسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى أستراليا.

ويأتي فوز أبوظبي باستضافة هذا الحدث العالمي نتيجة تعاون دائرة الطاقة في أبوظبي مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، خاصة مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض بدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، في إعداد ملف أبوظبي لاستضافة المؤتمر، والذي ضمن للإمارة التفوق على عدد من المدن العالمية.

تتويج

قال المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي: يشكل فوز العاصمة أبوظبي باستضافة المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2024 تتويجاً للتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة ورؤاها المستنيرة، التي أسهمت في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي على مستوى العالم، عبر إطلاق مشروعات رائدة في قطاع تحلية المياه، والاعتماد على الابتكار والإبداع والتقنيات الحديثة والمتطورة.

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