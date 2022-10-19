الكعبي: استراتيجية «الشؤون الإسلامية» تعزيز قيم التسامح

المصدر: (القاهرة - وام)

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أكد محمد مطر سالم الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن استراتيجية الشؤون الإسلامية في الخطاب الديني تقوم على تعزيز قيم التسامح الديني، وتحقيق الأخوة الإنسانية، ومن أبرز تلك القيم احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز التواصل والتعايش والتكامل بين جميع الجنسيات والمكونات واتباع الديانات مع ضمان حرية المعتقد.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها، أمس، أمام أعمال المؤتمر رفيع المستوى الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمقرها بالقاهرة تحت عنوان «التسامح والسلام والتنمية المستدامة في الوطن العربي»، وذلك بالتعاون مع المجلس العالمي للتسامح والسلام، وبحضور أحمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، ومحمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، وعدد من وزراء الثقافة والأوقاف والشؤون الدينية بالدول الأعضاء.

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