«الدفاع» تختتم مشاركتها بالتمرين العسكري المشترك «VOLFA 2022» في فرنسا

المصدر: أبوظبي - وام

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اختتمت وزارة الدفاع، أول من أمس، ممثلة بوحدات مختلفة من القوات الجوية والدفاع الجوي بدولة الإمارات، مشاركتها في فعاليات التمرين العسكري المشترك «VOLFA 2022» الذي أقيم في الجمهورية الفرنسية، إلى جانب عدد من الدول الصديقة، ضمت (البرتغال واليونان وإسبانيا وإيطاليا ودول أخرى).

تبادل الخبرات

حضر فعالية التمرين الختامي اللواء الركن طيار راشد الشامسي نائب قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين بوزارة الدفاع.

ويهدف التمرين المشترك -الذي تضمن عدداً من الأنشطة والسيناريوهات العسكرية المختلفة- إلى تبادل الخبرات العسكرية ورفع الكفاءة والجاهزية بين القوات المسلحة للدول المشاركة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الدفاعية والتعاون والتنسيق الدائم والمشترك وتطوير القدرات وإثراء الخبرات العسكرية.

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