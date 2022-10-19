البواردي يستعرض تعزيز العلاقات مع السفير اليوناني

المصدر: (أبوظبي - وام)

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استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع بمكتبه، أمس، أنتونيس أليكساندريدس، سفير جمهورية اليونان لدى الدولة والوفد المرافق له.

دعم

ورحب البواردي بالسفير اليوناني متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

جرى - خلال اللقاء - بحث سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين الإمارات واليونان في مختلف المجالات، خاصة الدفاعية والعسكرية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

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