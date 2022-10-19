النائب العام لدبي يبحث التعاون مع القنصل الكويتي

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، علي سالم الذايدي القنصل العام لدولة الكويت. وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين الجانبين في المجالات القضائية والقانونية، وتبادل الأحاديث الودية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. وفي نهاية اللقاء جرى تبادل الدروع التذكارية.

حضر اللقاء المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، والمستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام، وفهد الرياحي وعبد العزيز إدريس الملحقان الدبلوماسيان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز