«الإمارات للخدمات الصحية» الأولى عالمياً بالحصول على «الاعتماد المؤسسي»

المصدر: دبي - البيان

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فازت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بشهادة الاعتماد الدولي المؤسسي من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المؤسسات الصحية JCI، كأول جهة صحية على المستوى العالمي تحصل على هذا الاعتماد.

وعززت المؤسسة بهذا الاعتماد مكانتها المرموقة والعالمية في مجال تقديم الرعاية الصحية، وذلك بعد نجاح إدارتها في تطبيق جميع معايير ومتطلبات الحصول على هذا الاعتماد، بناء على تقرير المحكمين الدوليين من خلال عملية التقييم لجميع الإدارات المركزية والمنشآت الصحية، التي شملت 17 مستشفى، بالإضافة إلى شبكة مراكز رأس الخيمة للرعاية الصحية الأولية البالغ عددها 18 مركزاً، وكذلك مراكز الشارقة للرعاية الصحية الأولية والتي شملت 21 مركزاً صحياً.

وتمكنت إدارات المؤسسة والمنشآت الصحية التابعة لها من تطبيق جميع المعايير والاشتراطات العالمية المدرجة في برنامج الاعتماد، والتي تعنى بمقاييس جودة الخدمات الإدارية والصحية، ليسهم ذلك باحتفاظ الدولة بدورها الريادي في تطبيق معايير الجودة في المجال الصحي والحصول على شهادات الاعتماد.

ويعتبر «الاعتماد المؤسسي» الأول من نوعه ضمن برامج الاعتماد الدولي للجنة الدولية المشتركة، حيث تم الانتهاء من المعايير العالمية للاعتماد المؤسسي ونشرها للتطبيق في المؤسسات ذات العلاقة في أبريل 2022، وتشمل المهام الرئيسية للأنظمة الصحية التي تسهم في تعزيز أداء المنشآت الصحية، من خلال معايير الحوكمة، والموارد البشرية، والأنظمة الصحية والرقمية المترابطة، ومعايير الجودة وسلامة المرضى.

ومن خلال الاطلاع على ما قدمته المؤسسة أبدى المقيمون إعجابهم بالمستوى الذي وصلت إليه مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في تحقيق وتطبيق هذه المعايير وفق أعلى مستويات الأداء والكفاءة، بما ينافس المستوى والممارسات العالمية للمؤسسات الصحية المشابهة.

إنجاز

وقال الدكتور محمد العلماء رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: إن الإنجاز يمثل اعترافاً دولياً بالمكانة الرفيعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في المحافل العالمية، ويعزز قدراتها التنافسية وريادتها العالمية في القطاع الصحي، ويأتي مواكباً لرؤية القيادة الرشيدة.

حيث تقود الدولة اليوم مسيرة استشراف مستقبل الرعاية الصحية وصنعه، وترسيخ مكانة الإمارات على أجندة المستقبل لاستدامة الريادة وتعزيز تنافسية الدولة في المجال الصحي، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

رؤية

وأضاف: يكرس هذا الإنجاز رؤية المؤسسة وريادتها في تقديم الخدمات الصحية، ويرسخ المؤسسة في تقديم خدمات صحية مستدامة متكاملة ومبتكرة وعالية الجودة تواكب رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة والمعايير العالمية.

استراتيجية

وبدوره أكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على استراتيجية المؤسسة في الاستمرار بتقديم أفضل الخدمات الصحية وفقاً للمعايير العالمية بشكل دائم، كما أبدى اعتزازه بجميع الكوادر القيادية والطبية والفنية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية كما بارك المدير العام لجميع الموظفين على استحقاقهم شهادة الاعتماد الدولي المؤسسي، مما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وسلامة المرضى، وتعزيز سعادة المرضى والمتعاملين.

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