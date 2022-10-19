برئاسة منصور بن زايد.. المجلس الوزاري للتنمية يستعرض مبادرات وتشريعات تدعم العمل الحكومي

المصدر: دبي - البيان

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ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية والذي عقد أمس في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث جرى خلاله مناقشة عدد من المبادرات والسياسات والتشريعات الهادفة إلى دعم منظومة العمل الحكومي والاستمرار في تطويرها بما يلبي متطلبات المرحلة المستقبلية.

خدمات

وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة السياسات المتعلقة بأسعار السلع الاستهلاكية الأساسية والإعفاءات على مدخلات الصناعة وآليات لتنظيم العمالة في الدولة. كما تمت مناقشة عدد من القرارات المتعلقة بخدمات الرعاية الصحية وتلك المتعلقة بالمواد المشعة الطبيعية المنشأ وتنظيم اتحاد المُلاك للمجمعات السكنية.

تقارير

واستعرض المجلس مجموعة من النتائج والتقارير الحكومية، منها تقرير بشأن المخزون الاستراتيجي للغذاء للنصف الأول من عام 2022، ونتائج المشاركة في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشر، وتقارير ديوان المحاسبة في شؤون الحسابات الختامية لكل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة الإمارات العقارية، وشركة مجموعة بريد الإمارات، ومصرف الإمارات المركزي، والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2021.

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