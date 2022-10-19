«حمدان الذكية» تطلق مبادرة افتراضية لدارسي الدكتوراه

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلقت جامعة حمدان بن محمد الذكية، وبالشراكة مع المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد، مبادرة الاتحاد الدولي لدارسي الدكتوراه افتراضياً، بهدف دعم وتمكين دارسي الدكتوراه في أبحاثهم في مجالات التعلم الذكي والإلكتروني والمفتوح والتعلم عن بعد، وتسهيل رحلتهم التعليمية لنيل شهادة الدكتوراه. وتم إطلاق المنصة بحضور أعضاء فريق عمل الجامعة والمجلس والشركاء الرئيسيين، إلى جانب أهم شركاء مبادرة الاتحاد الدولي لدارسي الدكتوراه.

ويعد الاتحاد الدولي لدارسي الدكتوراه منصة اجتماعية افتراضية تجمع طلاب الدراسات العليا ودارسي الدكتوراه وتتيح لهم شبكة واسعة من الخبرات والمعارف، كما تؤمن لهم النصح والإرشاد من الخبراء، وتسعى إلى دعمهم من خلال توفير الموارد المتنوعة وأحدث الأبحاث.

وقال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: يسعدنا إطلاق منصة مبادرة الاتحاد الدولي لدارسي الدكتوراه بالشراكة مع «المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد» عبر منصة «الحرم السحابي»، ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة وتوطيد أواصر التعاون لإرساء دعائم التميز الأكاديمي والمعرفي والمهني.

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