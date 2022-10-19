أبوظبي تستضيف مؤتمر «GlobalEM» للفيزياء الكهرومغناطيسية

المصدر: (أبوظبي ــــــــ البيان)

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قدم معهد الابتكار التكنولوجي، المركز العالمي الرائد للبحث العلمي وذراع البحوث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، لمحة عن الجلسات الـ 4 الرئيسية التي ستتضمنها الدورة المقبلة من مؤتمر GlobalEM المرموق في مجال الفيزياء الكهرومغناطيسية عالية الطاقة، والذي سيستضيفه مركز بحوث الطاقة الموجهة التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في فندق سانت ريجيس أبوظبي في الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر المقبل بحضور نخبة من الخبراء في مجالات الفيزياء الكهرومغناطيسية عالية الطاقة لمناقشة التحديات والفرص القائمة في المجال.

وتشمل الجلسات الـ 4 مواضيع: المصادر والهوائيات والمرافق؛ بالإضافة إلى موضوع التهديدات والتأثيرات والحماية المتعلقة بالتداخل الكهرومغناطيسي المتعمد؛ والليزر عالي الطاقة وتأثيره على المواد؛ وتقييم تأثيرات الفيزياء الكهرومغناطيسية عالية الطاقة/‏ التداخل الكهرومغناطيسي المتعمد على البنية التحتية الحيوية. وتعكس الجلسات أهم ما تركز عليه فرق البحث في مركز بحوث الطاقة الموجهة، كما تشمل الرؤى والأفكار المعروضة في المنشورات العلمية للمركز.

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