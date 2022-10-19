الشرطة الإماراتية تحصد 7 جوائز من الجمعية الدولية لقادة الشرطة بأمريكا

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصلت وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة على (7) جوائز بفئة القائد المؤثر تحت سن الأربعين للعام 2022، ضمن جوائز الجمعية الدولية لقادة الشرطة (IACP) في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر منظمة مهنية في العالم.

وفاز المقدم الدكتور خبير راشد حمدان الغافري، مدير المركز الدولي للعلوم الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، والمقدم الدكتور خبير وفاء الطياري من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والرائد الدكتور ريم صباح قمبر نائب مدير إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بالوزارة.

والنقيب الدكتور مهندس ميعاد السعدي رئيس قسم البيانات الرقمية بالإدارة العامة للخدمات الذكية والأمن الرقمي بالوزارة، والملازم أول راشد حمدان النعيمي من القيادة العامة لشرطة عجمان، كما فاز المساعد أول جاسم هيكل عبدالرحمن من القيادة العامة لشرطة الفجيرة، والمساعد أول عبدالله بن هويدن من القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وعبر الفائزون عن فخرهم بهذا التميز الذي وصفوه بأنه ثمرة جهود متواصلة ودعم من وزارة الداخلية للعاملين من خلال تقديم الوزارة لكافة الممكنات والإمكانات لتطوير العمل والارتقاء به وتطوير المهارات والقدرات الذاتية، منوهين بأن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا دعم ورؤية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من فرق التميز بوزارة الداخلية الحريصة على العمل المؤسسي وتطويره.

وأكد العميد الدكتور فيصل الشعيبي مدير عام الإستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، حرص الوزارة من خلال إداراتها المتخصصة على استدامة مسيرة التميز والريادة، وتقديم كافة أشكال العون والمساندة للمنتسبين للارتقاء بطموحاتهم وتطلعاتهم ومهاراتهم وتطويرها عبر البرامج التدريبية والسياسات الداعمة وتعزيز ممكنات التميز.

وأكد المقدم الدكتور خبير راشد حمدان الغافري، مدير المركز الدولي للعلوم الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي أن الفوز يعكس الأداء المشرف للشرطة الإماراتية ومنتسبيها بفضل رعاية ودعم ورؤية القيادة الرشيدة التي توفر كافة السبل والوسائل للمزيد من التميز والحفاظ على الموقع المتقدم للإمارات على سلم التنافسية الدولية، مؤكداً حرص الجميع على تعزيز العمل والارتقاء بالجهود نحو المزيد من التميز والنجاحات.

فيما أكدت المقدم الدكتور خبير وفاء الطياري أن الفوز هو تتويج لمسيرة من الجهد والعطاء والدعم المستمر من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، التي تحرص على رفع كفاءة المنتسبين وأدائهم من خلال التقييم والتطوير والتحديث وتقديم كافة أشكال الدعم.

وأعربت الرائد الدكتور ريم صباح قمبر نائب مدير إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، عن فخرها بهذا الإنجاز الذي يعد وساماً ودافعاً للمزيد من التميز والعطاء، مشيرة إلى أن هذا الفوز يعد إنجازاً نوعياً وإضافياً إلى مسيرة التميز والريادة بوزارة الداخلية، ويعكس مدى الحرص على التميز والتفاني والإخلاص في العمل من أجل خدمة الوطن والمنافسة بقوة في المحافل والجوائز العالمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز