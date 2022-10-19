انطلاق النسخة الـ24 من المعرض الوطني للتوظيف

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح الشيخ خالد بن عصام بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة، أمس، فعاليات النسخة الـ24 من المعرض الوطني للتوظيف.

وينظم المعرض مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسط مشاركة واسعة من قبل الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة وأهم الشركات الرائدة في دولة الإمارات.

ورافق الشيخ خالد بن عصام بن صقر القاسمي خلال جولته في المعرض كل من علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، وسالم علي المهيري، رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، ومحمد أحمد الملا الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وإكسبو.

أولوية

وقال الشيخ خالد بن عصام بن صقر القاسمي: إن ملف التوطين يأتي من ضمن الأولويات الوطنية، وأحد أهم مؤشرات الأداء الرئيسية في دولة الإمارات، ولقد وضعت حكومة الإمارات خريطة عمل ممنهجة لمستقبل كوادرها الوطنية تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تحقيق الاستثمار الأمثل لطاقات الشباب في الدولة وتعزيز مكانة الثروة البشرية بوصفهم ركيزة التطوير والتقدم الحضاري وحجر الزاوية في مشروع تحقيق التنمية المستدامة.

وتابع: يعتبر المعرض الوطني للتوظيف من أهم المبادرات الوطنية وأحد أكبر الفعاليات الداعمة للجهود التي تبذلها حكومة الإمارات على هذا الصعيد، حيث يشكل منصة رائدة لجذب واستقطاب الكوادر المواطنة وتوفير فرص العمل للشباب المواطنين.

دعم

بدوره أشار سيف محمد المدفع إلى أن دعم الخطط الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات يأتي في مقدمة أولويات مركز إكسبو الشارقة، حيث يعكس المعرض الوطني للتوظيف جهود المركز المستدامة نحو دعم مؤشرات الأجندة الوطنية الخاصة بالتوطين، مؤكداً أن المعرض أسهم على مدى عقدين وبشكل كبير في توظيف والتحاق الآلاف من الخريجين في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، كما أدى دوراً مهماً في توفير بيئة عمل جاذبة للموارد البشرية المواطنة وتوطين قطاعات العمل المختلفة.

برامج

من جهته أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية لـ«البيان» على هامش المعرض الوطني للتوظيف 2022، أنه تم تعيين 1532 مواطناً ومواطنة في العام 2022، منهم 1200 في القطاع الحكومي و332 في القطاع الخاص.

كما تم تعيين 2161 مواطناً ومواطنة في 2021، منهم 1614 في القطاع الحكومي و547 في القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه تعيين 652 مواطناً ومواطنة في العام 2020، منهم 367 في القطاع الحكومي و285 في القطاع الخاص.

ولفت إلى أن عدد المشاركين في البرامج التأهيلية في عام 2020 بلغ 1139، وفي 2021 نحو 17054 مشاركاً، وفي 2022 بلغ عدد المشاركين 13014، مؤكداً أن عدد البرامج التأهيلية وصل في عام 2020 إلى 22 برنامجاً، وفي 2021 بلغ 259، وفي 2022 بلغ عدد البرامج التأهيلية 230 برنامجاً.

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