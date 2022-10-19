سلطان القاسمي: التخصصات والكفاءة عنصران مهمان لقبول طلبات التوظيف

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن مشروع كاسر الأمواج في كلباء وفر حماية صناعية للأسماك، حيث صممناه بعناية من خلال تنفيذ فتحات بطول 200 متر، كما أنه حالياً يعد أكبر مرعى للأسماك.

مشيراً سموه إلى أن المرحلة الثانية من المشروع ستمتد من خور كلباء لخطم ملاحة، ثم المرحلة الثالثة من ميناء كلباء إلى مدخل المدينة، وقال سموه: نعمل على تطوير المزارع والمزارعين وندعمهم بالتقنية والكهرباء المخفضة، كما أن منطقة الذيد ستشهد خلال العامين المقبلين تطوراً في مختلف أنواع الزراعة والصناعة. جاء ذلك خلال مداخلة لسموه أمس عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة.

وفي المداخلة ذاتها أشار سموه إلى توافر 500 وظيفة لديه لفئة معينة، قائلاً: «أنا لدي 500 وظيفة خاصة بالعائلات التي تستفيد من دائرة الخدمات الاجتماعية»، مؤكداً أن التخصصات المطلوبة والكفاءة عنصران مهمان لقبول طلبات التوظيف في دوائر الشارقة الحكومية.

وبين أن هناك مشاكل أسرية خاصة يتدخل في حلها عبر برنامج (مبرة)، لافتاً سموه إلى أن جميع المشكلات الأسرية والطلبات يتم حلها من خلال الجهات ذات الصلة.

وبين سموه أن سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤن الأسرة، تدير 25 مؤسسة لخدمة المجتمع من مراكز الأطفال ومراكز الناشئة ومراكز الشباب ومؤسسة ربع قرن التي تخرج القادة بمستويات عالية، كما أن لدى سموها قيادات تبذل جهوداً جبارة وكبيرة.

كما أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة، بصفته رئيساً لجامعة خورفكان، قراراً بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة خورفكان. وبحسب القرار يشكل مجلس أمناء جامعة خورفكان في دورته الأولى برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وعضوية كل من: الأستاذ الدكتور أحمد إبراهيم الشماع مدير جامعة خورفكان، والأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية في إمارة الشارقة.

والدكتور هاشم عبدالله بن سرحان الزعابي مدير الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة، والمهندس علي سعيد بن شاهين السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة، وهنا سيف عبدالله السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة، والمستشار عيسى سيف أحمد بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وفوزية راشد القاضي مدير بلدية مدينة خورفكان، ومحمد أحمد محمد الشحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

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