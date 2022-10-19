إطلاق خدمة فحص الدم من المركبات في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدعم من هيئة الصحة بدبي، انطلقت مؤخراً خدمة فحص الدم من المركبات، والتي تقوم عليها شبكة «يونيلابس» السويسرية للمختبرات التشخيصية والحاصلة على شهادة الآيزو من مركز الإمارات العالمي، وذلك بالتعاون مع مركز يونايتد الطبي بدبي. وتأتي الخدمة مواكبة لحزمة من التسهيلات التي وفرتها هيئة الصحة بدبي، وتعاونت فيها مع القطاع الصحي الخاص، من أجل تمكين المتعاملين وأفراد المجتمع من الوصول للخدمات بشكل أفضل وأسرع وضمن معايير الجودة العالية والمناخ الصحي الآمن.

ومع انطلاق هذه الخدمة النوعية سيكون بمقدور أي متعامل، لديه طلب فحص مخبري معتمد، إجراء فحص الدم من المركبة، وذلك لجميع الاختبارات والفحوص الطبية الموصى بها من الطبيب المعالج.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز