تعاون بين «صحة» ومستشفى فيلادلفيا

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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وقعت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة للرعاية الصحية في الدولة، مذكرة تفاهم مع مستشفى فيلادلفيا للأطفال لتسهيل وتعزيز التعاون الدولي والارتقاء بجودة التعليم الطبي والبحوث وتحسين تجربة المرضى. وفي معرض تعليقه على التعاون، قال الدكتور غانم الحسني، مدير التعليم في مجموعة «صحة»:

يسعدنا أن نبرم هذه الاتفاقية مع مستشفى فيلادلفيا للأطفال لتعزيز التبادل المشترك لأحدث المعارف والخبرات بهدف مواصلة تعزيز مستوى الرعاية الصحية في أبوظبي وخارجها. نحن على قناعة راسخة بأهمية العمل المشترك في قطاع الرعاية الصحية، والدور الحيوي الذي يلعبه التعاون الدولي للارتقاء بالجودة والقدرة على الحصول على خدمات الرعاية في جميع أنحاء العالم. ومن شأن هذه الشراكة أن تحقق مكاسب متبادلة في رحلة نمو وتطوير طواقمنا الطبية، وبالتالي ستساعدنا على تحسين تجربة المرضى.

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