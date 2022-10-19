أطباء: فوائد عدة لـ«أوميغا 3» بشرط عدم الإفراط

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

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أكد أطباء ومتخصصون بالتغذية العلاجية أن «أوميغا 3» تساعد على تحسين الكوليسترول الجيد وخفض الكوليسترول السيئ من التراكم على جدران الشرايين، وبالتالي فإن رفع مستوى الكوليسترول الجيد أمر في غاية الأهمية للوقاية من أمراض القلب والشرايين، ولكن شريطة عدم الإفراط في تناولها لأن جميع المكملات لها أضرار ومضاعفات على المدى الطويل وذلك نظراً لمرورها في مراحل التصنيع.

وأكدوا أن مكملات «أوميغا 3» تعتبر جيدة ولكن البدائل الطبيعية أفضل وهناك العديد من الخطوات المفيدة التي أثبتت فعاليتها في خفض الكوليسترول السيئ ورفع النوع الجيد في الوقت ذاته، ومن أهمها اتّباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة والتخلص من الوزن الزائد بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين.

وأكد الدكتور عادل سعيد سجواني استشاري طب الأسرة، أن مكملات «أوميغا 3» تعتبر مفيدة لصحة القلب وصحة الدماغ والذاكرة ومفيدة للجسم بشكل عام، خاصة لكبار السن، ولكن في حال كان الشخص يتناول المأكولات البحرية بانتظام وخاصة السلمون والمحار والسردين فهو بذلك يحصل على فوائد «أوميغا 3» دون داعٍ لتناولها على شكل مكملات.

استشارة

وأوضح أنه في حال كان الكوليسترول السيئ مرتفعاً يمكن تناول مكملات «أوميغا 3» فهي تعتبر عاملاً مساعداً لرفع نسبة الكوليسترول الجيد، ولكن يفضل استشارة الطبيب قبل البدء بتناولها لتحديد الجرعة المناسبة وذلك وفقاً لعمر الشخص ووزنه لأن لها بعض المضاعفات البسيطة.

فوائد

وحول أهمية «أوميغا 3» في خفض معدل الكوليسترول الضار، قالت استشارية التغذية العلاجية وفاء حلمي عايش إن «أوميغا 3» تعتبر من الأحماض الدهنية المهمة لصحة القلب والدماغ على حد سواء، حيث تلعب دوراً مهماً في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وتساعد على تنشيط الذاكرة وتحسين وظائف المخ.

وأضافت، أن تناول 900 ملليغرام من «أوميغا 3» يومياً يساعد على خفض معدلات ثنائي الغليسريد بنسبة 4% بعد مرور 6 أشهر. وحول المصادر الطبيعية للحصول على «أوميغا 3» قالت، في حال الاعتماد على الأطعمة في الحصول على «أوميغا 3»، فيفضل تناول هذه المأكولات مرتين على الأقل خلال الأسبوع الواحد، وتشمل السلمون، والمحار، والسردين، وبذور الكتان، والجوز، والبيض، وفول الصويا.

وبينت عايش، أن تناول 3000 ملليغرام في اليوم من مكملات «أوميغا 3» كحد أقصى يعتبر آمناً، ويجب عدم الإفراط في تناول مكملات «أوميغا 3»، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية، كالتعرض للنزيف الشديد أو التسمم أو غيرها.

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