شرطة دبي تكرّم ضباطاً متقاعدين

المصدر: دبي - البيان

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كرم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، كلاً من اللواء متقاعد علي الشمالي، والعميد متقاعد عبد الرحيم بن شفيع، والعميد المتقاعد عبد الحليم الهاشمي، تقديراً لعطائهم المثمر، وتميزهم الوظيفي، وخدمتهم المخلصة والطويلة في شرطة دبي، والتي امتدت لأكثر من 35 عاماً، وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة في القطاع البحث الجنائي، وعدد من الضباط.وأثنى اللواء المنصوري على جهودهم وكفاءتهم في أداء المهام الموكلة إليهم أثناء فترة عملهم في قطاع شؤون البحث الجنائي، وكانوا مثالاً يحتذى به في الأخلاق والتفاني في العمل.

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