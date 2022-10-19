«دبي للمرأة» يناقش مبادرات الخطة الاستراتيجية 2022 – 2026

المصدر: دبي - البيان

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عقد مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة اجتماعه الثالث لعام 2022، برئاسة منى غانم المري رئيسة مجلس إدارة المؤسسة والعضو المنتدب، استعرض خلاله أهم المشاريع التي نفذتها المؤسسة في الربع الثالث من العام الحالي، والبرامج والمبادرات التي تتضمنها الخطة الاستراتيجية الجديدة 2022 - 2026 المزمع إطلاقها قريباً.

حضر الاجتماع كل من هالة بدري المدير العام لهيئة الثقافة والفنون في دبي، نائبة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، وهدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وشمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، وهدى بوحميد الرئيس التنفيذي للتسويق في دبي القابضة، ومنى بوسمرة رئيسة تحرير صحيفة الإمارات اليوم.

وخولة المهيري النائبة التنفيذية للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي بهيئة كهرباء ومياه دبي، وفهيمة البستكي الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والمنتجات بسوق أبوظبي للأوراق المالية، والجود لوتاه مصممة ورائدة أعمال.

مبادرات عالمية

في مستهل الاجتماع، أشادت منى غانم المري رئيسة مجلس الإدارة بالجهود المبذولة من قبل فريق المؤسسة لتنفيذ العديد من الفعاليات الناجحة خلال الربع الثالث من العام الحالي.

مؤكدةً على توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بتنفيذ برامج ومبادرات تطويرية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في الارتقاء بقدرات المرأة العاملة بما يعود عليها وعلى مؤسستها بالنفع وبما يسهم في ضمان مشاركتها الفاعلة في جهود التنمية بكافة القطاعات.

واستعرض الاجتماع إطلاق النسخة الثانية من برنامج الإرشاد المهني خلال الفترة القليلة المقبلة بالتعاون مع سفارات دول الشمال الأوروبي في إطار جهود المؤسسة لتعزيز القدرات القيادية والمهنية للمرأة الإماراتية.

وبعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى التي شاركت فيها 30 منتسبة من القطاعين الحكومي والخاص وشبه الخاص، استفدن من الإرشاد والتوجيه الذي قدم لهن من قبل قادة وخبراء مهنيين من دول الشمال الأوروبي، واستهدف إطلاعهن على أهم سبل التطور الوظيفي، من خلال اجتماعات فردية عقدت بشكل دوري بين المرشد والمنتسبة على مدار عام كامل وجرى من خلالها نقل وتبادل العديد من التجارب والخبرات.

كما اطلع أعضاء مجلس الإدارة على التأثيرات الإيجابية لعدد من المبادرات التي أطلقتها المؤسسة خلال مسيرتها كالمشروع الوطني للحضانات، والمرأة في مجالس الإدارة، وغيرها من المبادرات والمشاريع التي أسهمت في تمكين المرأة في الوظائف القيادية وضمان استقرارها الوظيفي، ومدى توسيع نطاق الاستفادة من هذه المبادرات وتطويرها من خلال عقد شراكات جديدة.





الدليل الاسترشادي

وطرحت مؤسسة دبي للمرأة دليلها الاسترشادي لعمل المرأة عن بعد في القطاعين الحكومي والخاص خلال مشاركتها بمعرض رؤية الإمارات للوظائف 2022، بالتعاون مع اللجنة العليا للتشريعات ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، للتداول والنقاش.

حيث يهدف الدليل إلى ضمان تطبيق أنظمة العمل عن بعد المعتمدة لدى جهات العمل المختلفة على الموظفات بإمارة دبي، وتحقيق الانسجام بين الأنظمة والاستراتيجيات والسياسات الحكومية، من خلال توفير بيئة عمل أكثر ملاءمة لتوظيف والحفاظ على الكوادر النسائية الإماراتية في سوق العمل ومساعدتها على إيجاد التوازن بين الالتزامات الوظيفية والمتطلبات الأسرية والاجتماعية.





مبادرات رياضية

وأشاد أعضاء مجلس الإدارة بالتنظيم الناجح للنسخة الخامسة من ترايثلون دبي للسيدات تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، ونظمه المجلس بالتعاون مع نادي دبي للسيدات يوم 2 أكتوبر الجاري في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين وتضمن ثلاث رياضات، هي السباحة والجري والدراجات الهوائية.

وأشارت منى المري إلى أن هذه النسخة شهدت مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار، بصورة عززت مكانته كأحد أهم الفعاليات الرائدة على خارطة الرياضة النسائية على المستويين المحلي والإقليمي، كونه الأول من نوعه في المنطقة المخصص للسيدات.

كما وقعت مؤسسة دبي للمرأة خلال الربع المنصرم، مذكرة تفاهم مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بهدف التعاون في تنظيم فعاليات الرياضات البحرية للسيدات على مدار العام من خلال توظيف الخبرات البشرية والإمكانيات التقنية، بما يسهم في تعزيز مشاركة السيدات في مسابقات الرياضات البحرية، والاستفادة من المرافق الرياضية الحديثة بنادي دبي للسيدات، العضو في مؤسسة دبي للمرأة.

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