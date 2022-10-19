فعاليات متنوعة في مهرجان ومزاد ليوا للتمور

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يواصل مهرجان ومزاد ليوا للتمور، فعالياته ومسابقاته التراثية في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

وزار وفد من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية برئاسة الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس أمناء الجامعة فعاليات الدورة الأولى من المهرجان وتعرف على مختلف الأجنحة والمعارض بالمهرجان.

وأكد وفد الجامعة خلال الزيارة على أهمية المهرجان الذي يحتفي بشجرة النخيل لما تمثله من رمزية تراثية ومعنوية كونها لعبت دوراً في تلبية احتياجات الآباء والأجداد في الماضي، وتمثل نواة أساسية لصناعات عدة في الوقت الحاضر. ويقدم مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) خلال مشاركته في مهرجان ومزاد ليوا للتمور، مجموعة من أنشطة التوعية والخدمية والورش التدريبية التي تستهدف الزوار من جميع فئات المجتمع.

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