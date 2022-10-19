سلسلة محاضرات للتوعية البيئية في الظفرة والعين

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تنظم هيئة البيئة ـ أبوظبي بالتعاون مع مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة سلسلة محاضرات في عدد من مجالس الأحياء في منطقتي العين والظفرة تحت عنوان «برنا هويتنا» لزيادة الوعي بالقوانين واللوائح البيئية التي تنفذها الهيئة في إمارة أبوظبي والتعريف بدور الهيئة في المحافظة على الحياة البرية وأهميه الصيد المستدام بالطرق التقليدية وجهودها في مجال تنظيم الرعي وإدارة موارد المياه الجوفية.

وانطلقت المحاضرة الأولى في مجلس الهير بمدينة العين يوم الجمعة الماضي، حيث شهدت حضوراً من مختلف شرائح المجتمع، وتحدث عبد الله مبارك المنصوري المدير التنفيذي لقطاع حماية البيئة البرية بهيئة البيئة ـ أبوظبي مستعرضاً الجهود التي تبذلها الهيئة لتنفيذ مهامها كسلطة مختصة بشؤون البيئة بإمارة أبوظبي ومسؤولياتها في التفتيش والدوريات والمراقبة وضبط المخالفات من خلال المراقبين المنتشرة بكافة أنحاء الإمارة والذي يصل عددهم إلى أكثر من 350 مراقباً.