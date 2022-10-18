توقيع مذكرتي تفاهم بين الإمارات ورومانيا لتعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي والتغيّر المناخي

المصدر: وام

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وقعت دولة الإمارات و جمهورية رومانيا مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي والتغير المناخي.

تم ذلك خلال الزيارة الرسمية لمعالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إلى رومانيا، حيث التقت خلالها نيكولاي تشيوكا، رئيس وزراء رومانيا، بحضور سورين غرينديانو، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والبنية التحتية وبوغدان أوريسكو وزير الخارجية وفيرجيل دانييل بوبيسكو وزير الطاقة وبيتري دايا، وزير الزراعة والتنمية الريفية وبارنا تانكوس، وزير البيئة والمياه والغابات في رومانيا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، ويعود بالنفع على شعبيهما.

وأكدت معاليها أهمية العلاقات التي تربط دولة الإمارات ورومانيا في المجالات كافة، مثنية على متانة أواصر الصداقة والتعاون والعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين، وهو ما يتضح في النمو المطرد في التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك خلال السنوات الأخيرة.

ومن جانبه، عبر تشيوكا عن اعتزازه بالعلاقات الوطيدة التي تربط دولة الإمارات برومانيا، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون المثمر مع دولة الإمارات.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود دولة الإمارات لمتابعة أعمال الدورة الثانية من اللجنة المشتركة الإماراتية-الرومانية لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

وقامت معالي مريم بنت محمد المهيري بزيارة مشاريع "موانئ دبي العالمية" في ميناء كوستانسا في رومانيا، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من الشركات الرومانية.

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