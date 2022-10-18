رئيس أركان القوات المسلحة يزور معرض Euronaval-2022

المصدر: وام

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زار معالي الفريق الركن حمد بن محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة والوفد المرافق له معرض "Euronaval-2022 " الذي يعقد في باريس خلال الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر الجاري، ويعد واحداً من أكبر وأهم المعارض المتخصصة في الصناعات العسكرية الخاصة بالدفاع والأمن البحري على مستوى العالم.

والتقى معاليه - على هامش الزيارة - الفريق أول تييري بوركار رئيس الأركان الفرنسي، وبحثا المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها بين البلدين الصديقين .

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