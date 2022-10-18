«الخارجية» تحذّر من مراسلات احتيالية باسم بعثات الإمارات في الخارج

المصدر: البيان

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ناشدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مواطني الدولة والطلبة الحذر من المراسلات الاحتيالية المرتكبة باسم بعثات الإمارات في الخارج.

ودعت الوزارة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، إلى عدم الاستجابة لطلبات التحويل المالية التي تتم عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني باسم بعثات الدولة في الخارج أو موظفيها (مثال: طلب تحويلات مالية لأغراض القبول في الجامعات أو الدفع المقدَّم للدراسة، وذلك للحصول على منحة دراسية).

وأكدت ضرورة التواصل معها عبر خط الطوارئ على الرقم 0097180024 في حال الاشتباه بأي مراسلة احتيالية أو عملية تصيُّد إلكتروني.

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