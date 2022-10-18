سلطان النيادي يخوض تدريبات في "سبيس إكس"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تدرب رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي داخل نموذج لمركبة "دراجون" في مقر شركة سبيس إكس في هاوثورن، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن التحضيرات للمهمة الثانية لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية وأول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب.

سينطلق النيادي في 2023 من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا ضمن مهمة ناسا وسبيس إكس Crew-6 لقضاء 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، حيث سيقوم بإجراء تجارب علمية متقدمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز