اختتام فعاليات المعرض المشترك للأسر الإماراتية - السعودية المنتجة

المصدر: دبي - نورا الأمير

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اختتمت فعاليات «المعرض المشترك للأسر الإماراتية والسعودية المنتجة»، الذي نظمته وزارة تنمية المجتمع، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية في قاعة النجمة بـ«دبي مول»، بمشاركة 24 أسرة منتجة «12 أسرة إماراتية مسجلة تحت مظلة مشروع الصنعة أحد مبادرات الوزارة المستدامة و12 أسرة سعودية منتجة» وسط حضور لمئات الأسر والعائلات التي توافدت للاستفادة من المنتجات المعروضة.

ويعد المعرض مبادرة نوعية وفرصة استثنائية تجسد رؤية التعاون الخليجي، والشراكة الشاملة والمستدامة بين الإمارات والسعودية، وسعيهما معاً لتطوير وتوسيع تجربة نجاح الأسر المنتجة، انطلاقاً من قاعدة دعم المشاريع المتناهية الصغر.

وشملت المعروضات الخاصة بالأسر الإماراتية طيفاً متنوعاً من المنتجات المحلية، شملت: الأشغال اليدوية الإماراتية، العطور والدخون، والرسم على الأواني وتصميم الأزياء والعبايات، والألعاب اللوحية بهوية إماراتية والمنتجات التجميلية، فيما ضمت قائمة مشاريع الأسر المنتجة السعودية مجوهرات من الطبيعة والأحجار الكريمة، والإكسسوارات، والخياطة والتطريز، وكمادات مصنوعة من الحبوب الطبيعية، والأشغال اليدوية، والتحف، والحلويات الشرقية.

تمكين

وأكدت وزارة تنمية المجتمع سعيها الدائم خلال مشروع الصنعة للأسر الإماراتية المنتجة إلى تمكين الأسر في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، وتحفيزها لاستثمار طاقات أفرادها من أجل تبني الأفكار الإنتاجية والدخول إلى عالم الأعمال التجارية من بوابة المشاريع المتناهية الصغر، بما يعزز استقرار وجودة حياة الأسر بكافة أفرادها.

بالأرقام

يذكر أن عدد الأسر الإماراتية المنتجة المسجلة ضمن مشروع «الصنعة» وصل إلى 2900 أسرة منتجة من الشباب ومستحقي الضمان الاجتماعي وأصحاب الهمم، وعدد من كبار المواطنين، فيما وصل إجمالي دخل تلك الأسر منذ العام 2008 وحتى نهاية العام الماضي إلى أكثر من 63 مليون درهم، حوالي 6.2 ملايين درهم منها خلال العام الماضي.

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