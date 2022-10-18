«العربي للدراسات الجينية» يشارك في مؤتمر الكويت لعلوم الوراثة

المصدر: دبي - البيان

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شارك المركز العربي للدراسات الجينية أحد مراكز جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية في مؤتمر الكويت العالمي الـ8 لعلوم الوراثة والذي جرت فعالياته خلال الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر الجاري بالكويت.

وقال سامي فؤاد بزاري الباحث في المركز العربي للدراسات الجينية؛ جاءت المشاركة استكمالاً لرؤية المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بضرورة تعزيز سبل التعاون مع المنظمات المعنية وذلك من خلال إرساء مقدمات التنمية المستدامة داخل الدولة وخارجها.

وأكد على أهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى لتحقيق أعلى درجات الارتقاء بالمستوى الصحي داخل الدولة.

ومن جانبها قالت الدكتورة ليلى بستكي مديرة مركز الكويت للأمراض الوراثية، عضو المجلس العربي التابع للمركز العربي للدراسات الجينية ورئيسة المؤتمر: واجه الأطباء وأفراد المجتمع وقتاً عصيباً خلال العامين الماضيين بسبب جائحة «كوفيد-19»، حيث أدرك الجميع أهمية الارتقاء بالقطاع الصحي للتصدي لكل ما هو جديد.

وشهدت فعاليات المؤتمر نقاشات ومحاضرات حول قائمة شاملة بالموضوعات المتعلقة بعلم الوراثة السريرية وعلم الجينوم، من خلال محاضرين من جميع أنحاء العالم، قدموا أحدث المستجدات المتعلقة بأبحاث الجينوميات والعلاجات.

وقد غطت الموضوعات العامة من المؤتمر فحص حديثي الولادة وفحوص ما قبل الزواج بالإضافة إلى علم الوراثة الإنجابية والسريرية، بالإضافة إلى علم الوراثة العصبية، مع التركيز على علم الوراثة العصبية والعضلية والعلاج.

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