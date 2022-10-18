«معاً» تحاضر حول تعزيز الثقافة المالية في المجتمع

المصدر: العين - البيان

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نظمت هيئة المساهمات المجتمعية – (معاً) وبالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة؛ محاضرة توعية حول «تعزيز الثقافة المالية»، وذلك تزامناً مع الحملة التعريفية التي تنفذها الهيئة حالياً حول موضوع تعزيز الثقافة المالية في المجتمع.

وشهدت المحاضرة التي استضافها مجلس مفلح عايض الأحبابي في مدينة العين يوم الجمعة الماضي؛ مشاركة مميزة من مختلف فئات مجتمع المدينة خصوصاً الشباب الإماراتي. وقدم المحاضرة أحمد النعيمي، أحد المدربين المتطوعين المتخصصين ضمن برنامج غاية للثقافة المالية الذي تنظمه الهيئة افتراضياً وبشكل دوري.

وفي كلمته الترحيبية في المحاضرة، أكد الدكتور محمد الظاهري مستشار هيئة «معاً» التزام الهيئة بتقديم حلول مبتكرة قادرة على التعامل مع الأولويات المجتمعية المعتمدة في أبوظبي، وفي مقدمتها تعزيز مستويات الثقافة المالية في المجتمع. وقال: لا نعتمد في تعزيز الثقافة المالية على المبادرات والأنشطة التقليدية، بل نحرص على أن نكون أكثر قرباً من المجتمع، وكذلك تقديم حلول تثقيفية مستندة إلى التقنية التي تطورها مؤسسات القطاع الثالث في أبوظبي.

وقدم المحاضر أحمد النعيمي لمحة عامة عن مستويات الثقافة المالية في الدولة والعالم ضمن مختلف الفئات العمرية، وسلط الضوء على أبرز النقاط القابلة للتطوير في سبيل تمكين أفراد المجتمع من تخطيط أولوياتهم المالية وإدارة ميزانياتهم وفق المتطلبات الأساسية لحياتهم.

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