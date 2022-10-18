الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر:
  • وام
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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وحركة الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:37، والجزر الأول عند الساعة 03:29.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:27، والمد الثاني عند الساعة 06:40، والجزر الأول عند الساعة 11:58، والجزر الثاني عند الساعة 23:20.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

 

أبوظبي 38 24 95 20

 

دبي 37 23 95 15

 

الشارقة 36 23 95 20

 

عجمان 36 24 100 25

 

أم القيوين 35 24 95 20

 

رأس الخيمة 35 22 95 20

 

الفجيرة 36 26 75 10

 

العـين 38 24 45 10

 

ليوا 38 23 95 15

 

الرويس 36 24 90 40

 

السلع 36 24 95 10

 

دلـمـا 36 28 75 40

 

طنب الكبرى 34 29 85 55

 

طنب الصغرى 34 29 85 55

 

أبو موسى 34 29 85 55.

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