عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية الكويت

المصدر: وام

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هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة الجديد.

وأعرب سموه خلال اتصال هاتفي عن تمنياته بالتوفيق والسداد لمعاليه في مهام عمله الجديد.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات ودولة الكويت والحرص على تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

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