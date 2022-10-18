الكونغرس العالمي للإعلام يطلق «منصة الابتكار»

المصدر: أبوظبي- وام

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أعلنت مجموعة أدنيك ووكالة أنباء الإمارات «وام» عن إطلاق منصة الابتكار خلال فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام، الذي يعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل.

وتستضيف المنصة مجموعة من أبرز الشركات الناشئة على مستوى العالم في مجالات التكنولوجيا، والإعلام وصناعة المحتوى تستعرض منتجاتها وخدماتها أمام أهمّ الجهات والمؤسسات في قطاع الإعلام العالمي. وتُسلّط المنصة الضوء على أحدث الابتكارات والتطورات التقنية التي يشهدها قطاع الإعلام على مستوى العالم.

ويقام الكونغرس العالمي للإعلام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتنظمه مجموعة أدنيك ووكالة أنباء الإمارات، ويتخلله جدول أعمال حافل يضم معرضاً ومؤتمراً متخصصاً يُركز على أحدث التطورات، ويناقش الآفاق المستقبلية لقطاع الإعلام على مستوى العالم.

ويوفر الحدث العالمي العديد من الفرص للمؤسسات الإعلامية المتنوعة للمناقشة والتباحث حول إمكانية إقامة الشراكات والمشاريع التعاونية الكفيلة بتعزيز نمو القطاع وضمان استدامته على المدى البعيد، فضلاً عن استمرار تقديم المحتوى المؤثر والموثوق وعالي المصداقية.

ويحظى الحضور بفرصة التفاعل مع الشركات الناشئة الواعدة التي تحرص على ابتكار منتجاتها باستخدام أحدث الأدوات العلمية والتقنية، مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي.

ويوفر البرنامج فرصاً عديدة للحوار مع مزودي المحتوى والشركات المُشغّلة لمواقع الأخبار في الأسواق الناشئة. كما وجه القائمون على الفعالية الدعوات لبعض أفضل مُسرعات الشركات الناشئة في العالم.

وقال محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام: «إن المشاركين في فعاليات منصة الابتكار يحظون بفرصةٍ فريدة للاستفادة من خبرات أفضل مسرعات الشركات الناشئة والمستثمرين في العالم»، منوهاً بأن المبادرة تقدم فرصة قيّمة لاستقدام أحدث الحلول التقنية إلى المنطقة.

وأضاف: «وبينما تعمل المنطقة على تطوير قطاعها الإعلامي العام والخاص، تتيح لنا هذه الفعالية فرصة مميزة للمساهمة برفد القطاع بأفضل الحلول التقنية الناشئة وريادة مساعي استثمار التقنيات الجديدة، مثل الواقع الافتراضي، من أجل تحسين خدمات نقل المحتوى الإخباري والترفيهي للجمهور. ويسرّنا استقبال ضيوفنا في منصة الابتكار التي ستطرح العديد من الأفكار الجديدة».

وقال سعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك: «إن المجموعة تستعرض في الدورة الأولى العديد من المناطق والمزايا التي تعكس المكانة الرائدة لأبوظبي ودولة الإمارات».

وللتسجيل لحضور الكونغرس العالمي للإعلام، يرجى زيارة الرابط التالي (https://globalmediacongress.ae/en/ ).

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