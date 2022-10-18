طبيب إماراتي يعيد آمال المشي إلى المصابين بالشلل

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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حقق الجراح الإماراتي الدكتور عبد السلام أبو بكر البلوشي استشاري جراحة الأعصاب بالولايات المتحدة الأمريكية، إنجازاً جديداً باختراع عالمي أحدث ثورة ستغير توجهات الطب الحديث في الخيارات المتاحة لمرضى إصابات الحبل الشوكي والشلل، كما ستساعد هذه التقنية الجديدة جميع المرضى المسنين الذين لا يتمكنون من الحركة أو المشي ليكون لديهم خيار التنقل والحركة بسهولة أكبر.

وفي تصريحات خاصة لـ«البيان» أكد الدكتور عبد السلام البلوشي، أن الاختراع الجديد يستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المبتكرة من خلال ربط دماغ المريض بواجهة إلكترونية وهيكل خارجي يمكّنه من الحركة والمشي رغم إصابته بالشلل.

ويملك الجرّاح الإماراتي عبدالسلام البلوشي براءة اختراع هذه التكنولوجيا الثورية حيث تم تسجيلها لدى مكتب براءات الاختراع بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن إجمالي حجم السوق المتوقع التي يمكن معالجتها بهذا الجهاز الثوري في الولايات المتحدة وحدها يبلغ 200 مليار دولار، منوهاً بأنه نظراً لأن صاحب الملكية الفكرية الأساسي لهذه التكنولوجيا إماراتي الجنسية، فإنه يرغب في إطلاق النموذج الأول لهذا الاختراع المميز في الإمارات العربية ليكون متاحاً من الإمارات لجميع المرضى حول العالم.

وقال إن لحظة إطلاق هذه التقنية الجديدة ستكون فخراً لدولة الإمارات لصنع منتج ثوري واستخدامه في جميع أنحاء العالم مع علامة «صنع في الإمارات».

وعبر عن فخره وسعادته في أن يرى العالم إنجازات دولة الإمارات ونجاحها كأحد رواد مجال التقنيات المبتكرة التي ستُحدث نقلة نوعية في الرعاية الصحية.ويأمل الدكتور عبد السلام تأسيس وإنشاء مركز يخلق ويدمج نظاماً متكاملاً بين الهندسة الحيوية الطبية، والذكاء الاصطناعي والابتكار مع تصنيع المعدات الطبية المتقدمة في دولة الإمارات، لتمكين المرضى في منطقة الشرق الأوسط من الحصول على أفضل الطرق العلاجية، بشقيها الجراحي وغير الجراحي. وأكد أن إنشاء هذا المركز يتلخص في تأمين نفس العلاج داخل الدولة الذي يحصل عليه المرضى الذين يقصدون أمريكا من أجل هذه الغاية، وهذا لا يشكّل مجرد فرصة للمرضى من أجل الحصول على الرعاية الطبية عالية الجودة محلياً فقط، بل يتيح لهم أيضاً الحصول على خدمات فعالة من حيث التكلفة.

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