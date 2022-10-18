رعاية صحية مجانية لـ150 من كبار المواطنين

المصدر: دبي ـ نورا الأمير

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شهدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، المرحلة الثانية من برنامج جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للعيادات المتنقلة، التي تستهدف 150 شخصاً من كبار المواطنين المسجلين في وزارة تنمية المجتمع، وهيئة تنمية المجتمع، وجمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، وذلك في مقر «نادي ذخر الاجتماعي» التابع لهيئة تنمية المجتمع بدبي، وفي إطار تقديم الرعاية الصحية المجانية لهم من قبل أطباء وأخصائيين متطوعين، أمس واليوم.

حضر الفعالية، ناصر إسماعيل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، وضرار بالهول، عضو المجلس الوطني الاتحادي، ومحمد الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وحريز المر، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية والتنمية في هيئة تنمية المجتمع، ومريم السلمان، مدير جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، وعدد من المسؤولين والمتطوعين.

حزمة خدمات

ويتم تقديم حزمة من الخدمات الميدانية المجانية في إطار التعاون المشترك بين البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة التابع لوزارة تنمية المجتمع، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، حيث تستمر العيادات المتنقلة المجهزة بشكل كامل، في تقديم خدماتها للفئات المستهدفة، من قبل الأطباء والمختصين من الجامعة إضافة إلى طلبة الطب وطلبة الدراسات العليا في طب الأسنان، وبمساندة عدد من المتطوعين لتنظيم وتسهيل إيصال خدمات العيادات المتنقلة إلى المستهدفين.

وتتضمن الخدمات العلاجية المقدمة لكبار المواطنين: العلامات الحيوية، طب الأسنان، طب العيون، وأنشطة مجتمعية جانبية، وتوزيع للهدايا.

ويسعى برنامج جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للعيادات المتنقلة، في إطار التعاون مع وزارة تنمية المجتمع، إلى توفير خدماته العلاجية لأصحاب الهمم وكبار المواطنين والأطفال في إمارة دبي، حيث يقدر عدد المستهدفين خلال الربع الأخير من 2022 بنحو 800 مستفيد من مختلف الفئات.

حملات

تمنح وزارة تنمية المجتمع كبار المواطنين الأولوية في الحملات التوعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بتوجيه سلسلة من الرسائل التوعوية في مجال رعاية وتمكين كبار المواطنين كـ«إرشادات الوقاية» و«نصائح غذائية لكبار المواطنين»، بالإضافة إلى التوعية بالخدمات المخصصة لكبار المواطنين وطرق التسجيل فيها والحصول عليها.

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