لوحة تذكارية باسم الشيخة فاطمة في فلورنسا الإيطالية

المصدر: فلورنسا (إيطاليا) - وام

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صممت جمعية المرأة العربية الإيطالية (aiwa) ومؤسسة مونتدوميني لرعاية المسنين لوحة تذكارية باسم «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تعلق على المدخل الرئيسي لمؤسسة مونتدوميني؛ وذلك تعبيراً عن مشاعر الشكر والامتنان للفتة الإنسانية لسموها، حيث ساعدت بتبرعها السخي على تخفيف معاناة المسنين المصابين بفيروس «كوفيد 19» والذين يتلقون العلاج في المؤسسة في مدينة فلورنسا الإيطالية.

وكشفت الريم الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الستار عن اللوحة التذكارية في حفل خاص أقيم بهذه المناسبة. وأهدت لمؤسسة مونتدوميني لرعاية المسنين لوحة من رسومات الفنانة الإماراتية أشواق عبد الله، بألوان أكريليك استخدمت معها ألوان الشمع وأوراق الذهب، ترمز إلى المرأة الإماراتية.

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