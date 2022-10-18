«أم الإمارات» تهنئ حرم سلطان عمان بمناسبة يوم المرأة

المصدر: أبوظبي - وام

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بعثت «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رسالة تهنئة إلى الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدية، حرم صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان الشقيقة، بمناسبة يوم المرأة العمانية.

وجاء نص الرسالة كالتالي: يسعدنا أن نتقدم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة يوم المرأة العمانية، هذا اليوم السعيد الذي يسطع فيه نجم المرأة العمانية التي استطاعت أن تحقق إضافة نوعية لسلطنة عمان الشقيقة على الصعد المحلي والإقليمي والعالمي، كما يسرنا أن نشيد بجهود القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، حفظه الله ورعاه، وحرصه الدائم ورؤيته المستنيرة على دعم وتمكين وريادة المرأة العمانية وتحقيق إنجازات غير مسبوقة في مختلف مجالات الحياة والعمل، حتى وصلت المرأة العمانية إلى مواقع مهمة تشارك بدور محوري في جهود بناء حاضر ومستقبل السلطنة.

فخر

كما جاء في الرسالة: في هذه المناسبة الغالية نود أن نعرب عن عميق فخرنا واعتزازنا بعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين والروابط الوثيقة التي تجمع بين الشعبين في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها، لتكتسب هذه العلاقات منعة ومتانة أكبر بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان الشقيقة، من خلال البناء على القيم المشتركة والمصير الواحد.

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