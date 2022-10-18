«الاتحاد النسائي» وبوابة المقطع يطلقان «سفراء الذكاء الاصطناعي»

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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أطلق الاتحاد النسائي العام وبوابة المقطع التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، مبادرة «سفراء الذكاء الاصطناعي» التي تم استحداثها ضمن برنامج «أطلق»، الذي يحظى برعاية كريمة من «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

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وأعلن البرنامج عن إشراك الكوادر النسائية المبدعة من متدربات الدفعة الرابعة، للمشاركة في مبادرة النبض السيبراني للمرأة والأسرة، وإدراجها ضمن متطلبات التخرج، الأمر الذي يعزز لديهن روح التطوع والمسؤولية المجتمعية بأهمية نشر التوعية وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني بين فئات المجتمع. جاء ذلك خلال فعالية تعريفية أقيمت بالمقر الرئيسي لمجموعة موانئ أبوظبي.

مبادرة

وتأتي مبادرة «سفراء الذكاء الاصطناعي»، في بادرة استشرافية تهدف إلى تعزيز القدرات والمساهمات البشرية واستثمارها في أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة رفيعة المستوى، تماشياً مع أهداف مئوية الإمارات2071، الساعية إلى أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة الأفضل بالعالم في المجالات كافة.

وبهذه المناسبة قالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: «نعتز دائماً بالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي في إطلاق مبادرات تنموية، خاصة في المجال التقني، كما يسعدنا أن نعرب عن شكرنا لجهود القائمين على بوابة المقطع لمساهماتهم الثرية إلى جانب فريق عمل الاتحاد النسائي العام في ابتكار أحدث البرامج وأكثرها قدرة على دعم استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم وتمكين المرأة، بما يرتقي لمستوى الطموحات الكبيرة التي تتطلع من خلالها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تصدر قوائم التنافسية العالمية في ملف دعم وتمكين المرأة».

مكانة

ومن جانبها، قالت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي في مجموعة موانئ أبوظبي والرئيس التنفيذي لبوّابة المقطع: «إن بوابة المقطع التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي تمكنت من ترسيخ مكانتها الرائدة كبيئة حاضنة لأصحاب المواهب والكفاءات الإبداعية، من خلال توفير البرامج والمبادرات الهادفة لتطوير قدراتهم وخبراتهم، لمساعينا المخلصة لدفع عجلة نمو الاقتصاد الرقمي». وأشارت إلى أن مبادرة «سفراء الذكاء الاصطناعي» التي تم استحداثها ضمن برنامج «أطلق»، تمثل فرصة استثنائية لنخبة طلاب الجامعات محلياً ودولياً، لتعزيز إمكاناتهم في مجال الذكاء الاصطناعي وفق أعلى معايير الكفاءة والتطور، في ظل خطة تدريبية شاملة تعزز لديهم القدرة على التخطيط والابتكار والتفرد والتحديث والمرونة، بما يسهم في رفد المجتمع بالمبتكرين ورواد التقنية، الذين سيقودون مسيرة التنمية والتطوير ودفعها نحو آفاق أوسع لصنع المستقبل وتحسين حياة الناس.

مبادرة

من جانبه، قال الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات: «إن مبادرة سفراء الذكاء الاصطناعي تأتي استكمالاً لمبادرة النبض السيبراني للمرأة التي تم إطلاقها في شهر يونيو الماضي 2022 بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، وهي جزء من سلسلة من الورش التوعوية التي ستقدم للمرأة لتمكّنها من الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة، والتي تعمل على تعزيز الأمن الرقمي في الدولة، فالأمن السيبراني والسلامة الرقمية يشكلان جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيات مجلس الأمن السيبراني».

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