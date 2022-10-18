حاكم الشارقة يوجه بسرعة تنفيذ مشروع مستشفى كلباء الجامعي

المصدر: الشارقة - البيان

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وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بسرعة تنفيذ مشروع مستشفى كلباء الجامعي لخدمة المنطقة الشرقية بأكملها وتزويده بأفضل المواصفات التي تمكنه من تقديم خدمات طبية مميزة على غرار مستشفى الجامعة في الشارقة.

كما اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي رفع قيمة الدعم المقدم لأبناء المنطقة الوسطى بالشارقة المستفيدين من برنامج «إسكان الشارقة» بفئتي المنح والقروض ممن أنجزوا بناء مساكنهم، حيث ستتكفل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بسداد مبلغ 15 ألف درهم لشركة الاتحاد للماء والكهرباء مقابل رسوم توصيل الخدمات لتلك المساكن من أجل مساواتهم بالمستفيدين من الدعم بمدينة الشارقة الذين تم إعفاؤهم من الرسوم حتى 80 كيلوواط.

وأعلن عن هذا الاعتماد خلال برنامج البث المباشر الإعلامي محمد حسن خلف المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي المرسوم الأميري رقم (62) لسنة 2022م بشأن إعادة تنظيم المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر بنت محمد بن سلطان القاسمي.

ونص المرسوم على أن يتمتع المكتب بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويكون له الاستقلال المالي والإداري والفني، ويكون مقر المكتب الرئيس في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من الرئيس أن يُنشئ فروعاً ومكاتب أخرى له في باقي مدن ومناطق الإمارة.

ويهدف المكتب بحسب المرسوم إلى تحقيق ما يلي:

دعم ومساندة المؤسسات والمجالس والجمعيات التي ترأسها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي والتابعة لها، وتطوير الأداء فيها والارتقاء بجودة الخدمات المجتمعية التي تقدمها، وإعداد القيادات الرائدة والمؤثرة التي تمثل الإمارة محلياً ودولياً،

وتحقيق رؤية سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي من خلال إدارة المشاريع التي تُطلقها استجابةً لحاجات المجتمع.

كما نص المرسوم على أن يمارس المكتب اختصاصاته بإشراف سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي واعتمادها، ويكون له في سبيل تحقيق أهدافه ما يلي: رسم السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية والبرامج واللوائح والأنظمة لجميع المؤسسات والإشراف على تنفيذها، واقتراح التشريعات التي تسهم في تطوير الأداء في المؤسسات ورفع جودة الخدمات المجتمعية فيها، ومتابعة الخطط والبرامج والمشاريع والقرارات التي تُصدرها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي لضمان حسن تنفيذها، وضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة في الأداء والمساهمة في إعداد القيادات المجتمعية وتطوير قدراتها في المجالات المختلفة، وإبراز أنشطة وفعاليات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي وتعزيز الحضور الإعلامي لجميع الأنشطة في المحافل المحلية والدولية، وتشجيع المبادرات المجتمعية بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومتابعة أهداف واختصاصات وأعمال المؤسسات والسعي إلى رفع مستوى أدائها، والإشراف والرقابة على الحسابات المصرفية للمؤسسات من النواحي المالية والإدارية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، وإبرام العقود والاتفاقيات والشراكات مع المؤسسات والجهات الأخرى داخل الإمارة وخارجها، والاستعانة بالجهات المختصة للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز له الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعماله، والتعاون مع الجهات الأخرى في الموضوعات التي تدخل ضمن أهدافه، وإعداد تقارير الأداء المتضمنة مدى التقدم في إنجاز خطط وبرامج ومشاريع المؤسسات، وأي اختصاصات أخرى يكلّف بها المكتب من الحاكم أو سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي.

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