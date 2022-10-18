«بيت الخير» تقدم 10 ملايين دعماً لأسر الشباب

المصدر: (دبي - وام)

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أنفقت جمعية بيت الخير هذا العام 10 ملايين درهم لدعم أسر الشباب حتى نهاية سبتمبر، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمؤشر التكافل المجتمعي.

وأكد عابدين طاهر العوضي مدير عام الجمعية، أن الأسر المواطنة المتعففة ومحدودة الدخل من أهم الفئات المستهدفة التي تحظى بالأولوية، واهتمام «بيت الخير» بأسر الشباب يأتي ضمن مبادرات المسؤولية المجتمعية.

وأوضح العوضي أن الجمعية قدمت لـ 180 أسرة دعماً للسكن تضمن تسديد رسوم إيجار متأخرة أو متعثرة بقيمة 5,2 ملايين درهم، وقدمت لاستكمال بناء سكن تعثر بسبب محدودية الدخل مبلغ 1,1 مليون درهم، وقدمت أثاثاً لإعانة بعض هذه الأسر بقيمة 1,1 مليون درهم وزودتها بأجهزة كهربائية ومنزلية بقيمة تزيد على 1,2 مليون درهم، وساعدت بعض الأسر في القيام بصيانة منازلها ومتطلبات الصرف الصحي بقيمة بحوالي 890 ألف درهم، وسددت رسوم تركيب ودفع رسوم ماء وكهرباء عن بعض الأسر بقيمة 673 ألف درهم، ليصل مجموع ما أنفقته الجمعية لدعم هذه الأسر ما يزيد قليلاً على 10 ملايين درهم.

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