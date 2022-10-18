منح «أمي ثريا» علامة «دبي للوقف» لدعمها المديونين

المصدر: (دبي - البيان )

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منح مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة المندرج تحت إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي، مشروع «أمي ثريا» للتراث الإماراتي المطوّر، علامة «دبي للوقف» التي يمنحها المركز للمؤسسات الحكومية والخاصة، التي تقدم مبادرات ومساهمات مجتمعية مبنية على مفهوم «الوقف المبتكر». وتقوم مبادرة «ثريا حديد» الخيرية على منح نسبة سنوية من عوائد مشروعها كوقف مبتكر لسد ديون المحتاجين بالتنسيق مع مركز استشارات الوقف وجمعية دار البر.

وأثنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي على مساهمة «أمي ثريا» المستمرة منذ سنوات، على الرغم من الإمكانات المادية البسيطة للمشروع إلا أنه يرفد سنوياً «وقف المديونين» بجزء من أرباحه السنوية ويفك كربة المتعسرين.

وأعرب علي المطوع الأمين العام للمؤسسة، عن تقديره للدعم المتواصل للسيدة «ثريا حديد سبت» للوقف المبتكر، وقال إن المؤسسة تثمن المبادرات الإنسانية التي يقدمها أصحاب المشاريع الصغيرة. وقالت زينب جمعة التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة: استحق مشروع «أمي ثريا» علامة دبي للوقف لمساهماته المستمرة لأعوام في دعم المديونين غير القادرين.

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