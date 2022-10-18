تعاون بين مركز الشباب العربي و«إنجازات»

المصدر: دبي - البيان

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وقع مركز الشباب العربي وشركة إنجازات المتخصصة بتقنيات التحول الرقمي والخدمات السحابية والأمن السيبراني، وبالتزامن مع فعاليات أسبوع التقنية «جيتكس جلوبال 2022» بدبي التي اختتمت أخيراً، مذكرة تفاهم لإعداد قيادات شابة في تخصصات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتوفير فرص تدريبية للمتميزين من أجل تمكينهم من توظيف التكنولوجيا لبناء المستقبل.

وقع مذكرة التفاهم معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، ومنصور المنصوري، رئيس مجلس إدارة شركة إنجازات، بحضور عدد من كوادر المركز والشركة، وذلك في معرض «جيتكس» في مركز دبي التجاري العالمي.

وبموجب الاتفاقية يتعاون الجانبان على إعداد قيادات عربية شابة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي وتعلّم الآلة من خلال التركيز على تنمية المواهب الشابة وتطويرها، وتوفير منصة لتدريب وتطوير الشباب العربي في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وتحديداً تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبرمجة والأمن السيبراني والتطبيقات الذكية من خلال الجلسات وورش العمل واللقاءات مع الخبراء المختصين بالتكنولوجيا.

وأكدت معالي شما المزروعي أن جانباً كبيراً من مستقبل العمل للشباب سيقوم على التكنولوجيا وتطبيقاتها للأفراد والمؤسسات والحكومات والدول، وهو ما يتطلب تمكينهم بالمهارات المتقدمة والخبرات النوعية التي تمكّنهم من النجاح في مساراتهم المهنية التي يختارونها.

مهارات

من جانبه قال منصور المنصوري: «يسرّنا تزويد الشباب بأهم المهارات الرقمية لمواكبة متطلبات المستقبل بالتعاون مع مركز الشباب العربي، الذي لم يدّخر جهداً في توفير فرص التدريب للشباب وتمكينهم من دعم أهداف الأجندة الوطنية ونتطلع إلى دعم جهود الوزارة ورؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تمكين الشباب».

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