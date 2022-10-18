تفاهم بين «الطاقة والبنية التحتية» ونظيرتها في تشيلي

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية مذكرة تفاهم مع نظيرتها في جمهورية تشيلي، في إطار العمل على تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات والدراسات في مجال الطاقة، بهدف النهوض بهذا القطاع الحيوي لدوره في التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والدولي.

وقع المذكرة في مبنى الوزارة بدبي، كلٌ من المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وخيمينا فوينتس نائب وزير الخارجية في تشيلي، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين. ويتعاون الطرفان في تبادل المعلومات والخبرات وعقد اجتماعات للتباحث في القضايا ذات المنفعة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز