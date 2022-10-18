بلدية دبي: انطلاق المخيمات الشتوية المؤقتة أول نوفمبر

المصدر: (دبي - البيان)

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تبدأ بلدية دبي تلقي طلبات الحصول على تصاريح المخيمات الشتوية المؤقتة اعتباراً من 18 أكتوبر الجاري، وحددت البلدية توقيت انطلاق موسم التخييم في منطقة العوير الأولى في الأول من نوفمبر المقبل، وحتى نهاية شهر أبريل 2023، وذلك في إطار جهود البلدية لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمتعاملين وأفراد المجتمع، تعزيزاً لسعادتهم ورفاهيتهم.

وأنهت بلدية دبي استعداداتها لتلقي طلبات التصاريح للموسم القادم (2022 ـــــ 2023)، حيث جهّزت موقع المخيمات بكافة الاحتياجات اللازمة، وعملت على تنظيف المنطقة، وإنجاز أعمال التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، إضافةً إلى وضع فرق البلدية في جاهزية تامة لتسهيل كافة احتياجات المخيّمين من أجل قضاء أوقات مميزة في الطبيعة خلال موسم الشتاء.

وأشارت البلدية إلى أنها ستعطي أولوية لأصحاب الهمم، وذلك تشجيعاً لهم على قضاء أوقات سعيدة وسط أجواء طبيعية مميزة. كما خُصّصت أيضاً مواقع لتمكين أصحاب المحلات التجارية من تقديم الخدمات لمرتادي المخيمات، فضلاً عن توفير مواقع خاصة بالدوائر الحكومية التي تسعى لإنشاء مخيمات شتوية مؤقتة تحقق سعادة ورفاهية موظفيها.

من جانب آخر، نوهت البلدية بأنه لا يسمح لصاحب التصريح بتأجير مخيّمه أو استخدامه بواسطة الغير، أو استخدامه لأي أنشطة تجارية، أو تأجيره للشركات أو الفنادق وذلك لأنها مخصصة للاستخدام العائلي فقط.

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