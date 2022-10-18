انضمام مجلس الأمن السيبراني لعضوية مجلس أبحاث جارتنر العالمي CISO

المصدر: أبوظبي - وام

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انضم مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات لعضوية مجلس أبحاث جارتنر العالمي CISO يمثله الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ما يعكس مكانة الإمارات المتقدمة عالمياً ودورها الرائد في مجال الأمن السيبراني.

ويضم مجلس أبحاث جارتنر العالمي CISO رواد مجتمع أمن المعلومات من أكبر المؤسسات حول العالم ممن يعملون على حماية المستقبل الرقمي العالمي. ومنذ عام 1973 عمل المجلس على تمكين المديرين التنفيذيين العالميين الأكثر تأثيراً في أبرز المؤسسات حول العالم من تحويل التحديات إلى فرص ونتائج يستفيد من العالم.

تأكيد

وقال الدكتور محمد حمد الكويتي: «فخورون بانضمام مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات كأول جهة اتحادية على مستوى الشرق الأوسط لعضوية مجلس أمن المعلومات العالمي جارتنر، وتعدّ هذه العضوية بمثابة تأكيد دولي جديد على التقدم الذي أحرزته الإمارات في مسيرة الأمن السيبراني». وأكد أن الإمارات تحرص على التعاون مع شركائها الاستراتيجيين والمنظمات الدولية من أجل العمل معاً لمواجهة التحديات العالمية المشتركة ووضع الحلول المبتكرة.

وحققت دولة الإمارات العديد من الإنجازات العالمية في مجال الأمن السيبراني، وباتت مركزاً دولياً للإبداع والابتكار في خلق أدوات جديدة وتقنيات متطورة قادرة على مواجهة الهجمات السيبرانية الحالية والمستقبلية على مستوى العالم.

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